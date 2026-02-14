Gece karanlıkta telefona bakanlar dikkat! Gözlerinizde başlayan o 'sinsi bulanıklık' kalıcı körlüğe giden yolun ilk adımı olabilir...

GEÇİCİ AKILLI TELEFON KÖRLÜĞÜ NEDİR?

Son yıllarda acil servislere "tek gözüm görmüyor" şikayetiyle başvuran genç hastaların sayısında artış yaşandı. Yapılan incelemeler, bu hastaların ortak bir özelliği olduğunu ortaya çıkardı: Gece yatakta yan yatarak telefona bakmak. Yan yattığınızda, yastığa gömülen gözünüz genellikle kapalıdır veya yastık tarafından kapatılır; bu göz karanlığa adapte olur (bebeği büyür). Diğer gözünüz ise açıkta kalır ve telefonun parlak ekranına odaklanır; bu göz ışığa adapte olur (bebeği küçülür). Telefonu kapatıp uyumaya çalıştığınızda veya odanın ışığını açtığınızda, beyin iki gözden gelen sinyalleri eşleştiremez. Işığa maruz kalan gözün karanlığa tekrar alışması dakikalar sürer ve bu süre zarfında o gözde "geçici körlük" veya "bulanık görme" yaşanır. Bu durum kalıcı olmasa da, tekrarlaması halinde göz kaslarında yorgunluğa ve beyinde görsel işlemleme stresine neden olur. Bu fenomen, New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan vaka çalışmalarıyla tıp literatürüne girmiştir.