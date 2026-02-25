Menü Kapat
Geçit Köyü’nden aç geçilmiyor! Tam 18 yıldır yoldan geçenleri durdurup yemek ikram ediyorlar

Gümüşhane'nin Geçit Köyü'nde tam 18 yıldır devam eden gelenek kapsamında, ana yol üzerinden araçları ile geçen sürücüler ve yolcular iftar saatinde durdurularak köy meydanında kurulan sofralara davet ediliyor.

- karayolu üzerindeki Geçit Köyü’nde yaşayanlar, muhtarlık ve yerel derneğin öncülüğünde her ayında yoldan geçen vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği veriyor. Ana güzergâh üzerinde yer alan köyde, iftar vakti yaklaşırken gönüllüler yoldan geçen araçları durdurarak sürücü ve yolcuları sofraya davet ediyor.

Kış aylarında nüfusu azalan köyde organizasyon, gönüllülerin yanı sıra İstanbul'da yaşayan hemşehrilerin desteğiyle yürütülüyor. Her gün onlarca kişiye sıcak yemek ikram edilirken, hazırlıklar imece usulüyle gerçekleştiriliyor. İftar için köyde ağırlanan vatandaşlar, gösterilen misafirperverlikten ve sunulan yemeklerin kalitesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek geleneğin sürdürülmesini temenni ediyor.

Geçit Köyü’nden aç geçilmiyor! Tam 18 yıldır yoldan geçenleri durdurup yemek ikram ediyorlar

“SOFRAMIZDAKİ EKMEĞİ YOLDAN GELEN GEÇEN ŞOFÖRLER VE VATANDAŞLARLA PAYLAŞIYORUZ”

Geleneği yıllardır muhtarlık ve köy derneğinin imkânlarıyla sürdürdüklerini belirten Gümüşhane Geçit Köyü Muhtarı Hayri Osmanoğlu, "Bu gelenek, muhtarlık ve derneğin organize ederek başlattığı bir gelenektir. 18 yıldır devam etmektedir. Ramazan ayı paylaşma, birlik ve beraberlik ayıdır. Biz de soframızdaki ekmeği yoldan gelen geçen şoförler ve vatandaşlarla burada paylaşıyoruz. Hep birlikte mutluluk içinde bir Ramazan ayı geçiriyoruz.

Geçit Köyü’nden aç geçilmiyor! Tam 18 yıldır yoldan geçenleri durdurup yemek ikram ediyorlar

Bu gelenek önce köylülerimiz arasında devam ediyordu. Daha sonra yoldan gelen geçen insanların da katılımıyla büyüyerek sürmeye başladı. Yolda pankartlarımız var. Onları görenler buraya geliyor. Vatandaşları yolda durduruyoruz. Zaten burayı biliyorlar, sürekli geliyorlar. Bu konuda çok mutlu oluyorlar. Aynı zamanda geleneğin devam etmesini istiyorlar. Biz de inşallah bu geleneği sürdüreceğiz. Geçit Köyü'nden kimse aç geçmez" dedi.

Geçit Köyü’nden aç geçilmiyor! Tam 18 yıldır yoldan geçenleri durdurup yemek ikram ediyorlar

“RAMAZAN PROGRAMI İÇİN BURAYA GELİYORUM

İstanbul'dan özel olarak bu geleneği sürdürmek için köyüne geldiğini söyleyen Gümüşhane Geçit Köyü Derneği Başkanı Abdulkadir Osmanoğlu, "Bu gelenek öncelikle köy içinde yapılıyordu, daha sonra yoldan geçenlere de açtık. 18 yıldır devam ediyor. Gün geçtikçe katılım sayısı artıyor. Günde ortalama 65-70 kişiyle iftar yapıyoruz. Köyümüzde kışın kalan 4 hane var. Diğerleri yoldan geçen yolcular ve misafirlerimiz. Allah onlardan razı olsun, burada durup iftarlarını açıyorlar. Namazlarını kılıp çaylarını içerek dualarını edip gidiyorlar. Bu da bize memnuniyet veriyor.

Geçit Köyü’nden aç geçilmiyor! Tam 18 yıldır yoldan geçenleri durdurup yemek ikram ediyorlar

Dernek olarak İstanbul'da organizasyonu yapıp buraya geliyoruz. Muhtarlıkla birlikte bir ekip halinde hizmet ediyoruz. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ramazan programı için buraya geliyorum. Bir ay burada kalıp Ramazan'dan sonra dönüyor, yazın tekrar geliyorum. Bundan da büyük bir zevk duyuyorum. Çünkü çok güzel bir duygu. Buradan geçen insanların iftar açıp dua etmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.
Şükrü Osmanoğlu da, "Buraya gelen vatandaşlar ayrılırken eşlerine, dostlarına ve çevrelerine güzel duygularla bahsediyorlar. Bu da köyümüz adına güzel bir tanıtım oluyor. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bir etkinlik. Bu da bizi gururlandırıyor. Her sene daha iyisini yapabilir miyiz diye mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçit Köyü’nden aç geçilmiyor! Tam 18 yıldır yoldan geçenleri durdurup yemek ikram ediyorlar

“ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN”

Geçit Köyü'ne sadece iftar için değil insanların güzel davranışlarıyla da karşılaşmak için de geldiğini belirten Zekeriya Çelik, "Biz buraya sadece karnımızı doyurmak için gelmedik. Geçit Köyü halkı çok özverili, insanlara çok iyi davranıyorlar. Bazı yerlerde iftar yemeği diye iki pide koyuyorlar ya da sıradan bir yemek veriyorlar. İnsan zaten evinde de o yemeği yiyebiliyor. Ama burada farklı ve özenli yemekler hazırlanıyor. Geçen sene de özellikle gelmiştik. Gerçekten güler yüzlüler, insanlara çok iyi davranıyorlar. Yoldan geçen araçları durdurup davet ediyorlar. Tebrik ediyorum, gurur duyuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Garibanlara, yoldan geçen sürücülere, kamyonculara burada yemek veriliyor" dedi.

#bayburt
#gümüşhane
#ramazan
#Iftar Yemeği
#Geçit Köyü
#Yaşam
