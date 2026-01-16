Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altınları kazandı? 16 Ocak bugün kim elendi belli oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finali gerçekleşti. Sevilen programda bugün iki isim, aynı puanı alarak kuraya kaldı. Çekilen kura sonucunda iki isimden bir tanesi altınların sahibi olmayı başardı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU, ALTINLARI KİM ALDI 16 OCAK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda bugün Gözde ve Miyase aynı puanı alarak kuraya kaldı. Çekilen kura sonucunda iki isimden biri altınların sahibi oldu. Kura sonucunda haftanın kazanını Gözde oldu. Gözde, 10 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta en düşük puanı alarak elenen isim Kader oldu. Pazartesiden cumaya kadar devam eden yarışlarda aldığı puanlar yetersiz olan Kader, programa veda etti.