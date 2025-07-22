Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Genç doktorun sırlarla dolu ölümü! Kuryeye kapıyı açmayınca dehşet ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de yaşayan kadın doğum asistanı Eylül Karagöz, yemek siparişi verdikten sonra evinin mutfağında ölü olarak bulundu. Evlilik için gün sayan doktorun sır ölümü yapılacak otopsi ile aydınlanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Genç doktorun sırlarla dolu ölümü! Kuryeye kapıyı açmayınca dehşet ortaya çıktı
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 12:33

Sarıyer'de yaşayan kadın doğum asistanı Eylül Karagöz, evinin mutfağında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Karagöz'ü o halde bulan erkek arkadaşı hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Hastaneye kaldırılan genç doktor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç doktorun kesin nedeni yapılacak ile açığa çıkacak.

Genç doktorun sırlarla dolu ölümü! Kuryeye kapıyı açmayınca dehşet ortaya çıktı

YEMEK SİPARİŞİ VERMİŞ

Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu'nun özel haberine göre; Olay, Karagöz’ün yemek siparişi vermesiyle ortaya çıktı. Kurye kapıyı açan olmayınca apartmandan ayrılmak üzereyken, genç doktorun erkek arkadaşı eve geldi. Durumu anlatan kuryeden sonra kapıyı açan erkek arkadaşı, Karagöz’ü mutfakta hareketsiz şekilde buldu.

İLK MÜDAHALEYİ ERKEK ARKADAŞI YAPTI

İlk müdahaleyi erkek arkadaşı ve apartman sakinleri yaptı. Kalp masajına yanıt vermeyen Karagöz, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Genç doktorun sırlarla dolu ölümü! Kuryeye kapıyı açmayınca dehşet ortaya çıktı

EVLİLİK İÇİN GÜN SAYIYORDU

Edinilen bilgilere göre Karagöz, erkek arkadaşıyla aynı evde yaşıyordu ve çiftin bir ay sonra nikâh masasına oturacağı öğrenildi. Aynı zamanda kadın doğum asistanı olan çiftin uzmanlıklarını almalarına da yalnızca bir ay kalmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karagöz’ün ani ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, ilk değerlendirmeler kalp krizine işaret etti. Ancak kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla belli olacak.

Genç doktorun sırlarla dolu ölümü! Kuryeye kapıyı açmayınca dehşet ortaya çıktı

"ÇOK ŞAŞKINIZ"

Komşuları, genç doktorun bilinen bir sağlık sorunu olmadığını dile getirerek, “Çok şaşkınız, hâlâ inanamıyoruz. İkisi de genç, hayatlarının en güzel dönemindeydiler” sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teknede korkunç cinayet! Genç denizciyi demir sopayla öldürdüler: Mahalleli katilleri kürekle dövdü
Kaza sonrası kan donduran cinayet! Çocukların 'baba' çığlığı yürek dağladı: İşte o anlar
ETİKETLER
#ölüm
#kalp krizi
#otopsi
#Istanbul Sarıyer
#Kadın Doğum Asistanı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.