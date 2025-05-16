Genç kadın balkondan düşerek ölmüştü! Olayla ilgili detaylar kan dondurdu!

Nevşehir'de 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki İ.Ö.'nün ölümüyle ilgili tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı. Genç kadın eşi tarafından önce darp edildi sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Canını kurtarmak için balkona çıkan genç kadının koca şiddetinden kaçarken düştüğü öğrenildi.

Nevşehir'de 35 yaşındaki İ.Ö.'nün balkondan düşerek ölmesiyle ilgili olayda tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Korkunç olayın yaşandığı gün İ.Ö.; henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evininin balkonundan düştü. Olayı gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede balkondan düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İ.Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile olayı araştıran Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili detaylara ulaştı.

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Eeşi ile sürekli tartıştığı iddia edilen M.Ö.'nün intihar etmek için silah temin etmeye çalıştığı öğrenilirken, eşi İ.Ö.'ye mesaj atarak ölmek istediğini yazdı. Bunun üzerine İ.Ö. ile M.Ö. arasında tekrar tartışmaya başladı. Evde bulunan çocuklarını bisiklet sürmesi için dışarıya gönderen çift tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.; önce eşini darp etti, daha sonrada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Canını kurtarmak isteyen kadın ise önce dış kapıyı açarak kaçmaya çalıştı.

BALKONDAN ATLAYARAK KURTULMAYA ÇALIŞTI

Can havli ile dış kapıyı açamayan kadın daha sonra balkona kaçtı. Balkondan atlayarak kurtulmaya çalışan kadın yere düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan M.Ö. 'cinayet' şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.