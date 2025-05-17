Genç kadın dehşeti yaşadı! Yerlerde sürükleyip güpegündüz kaçırmaya çalıştılar

Dehşete düşüren olay Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşandı. Dün öğle saatlerinde cadde üzerinde bir kadın güpegündüz kaçırılmaya çalışıldı. Şüpheliler yakalandıkları kadını yerlerde sürükleyerek zorla araca bindirilmeye çalıştı. Şüphelilere direnen kadın ellerinden kurtulup kaçmayı başardı. Çevredekilerin ihbarıyla haherekete geçen polis ekipleri şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta bulunan Mahmut D. (65), Murat A. (29), Mehmet D. (42) ve Ergül K.(40) isimli 4 kişi gözaltına alındı.

EŞİ TARAFINDAN KAÇIRILMAYA ÇALIŞILDI

Kaçırılmak istendiği iddia edilen 24 yaşındaki K.A. isimli kadın polise verdiği ifadesinde kendisinin saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini, bu esnada eşi Murat A.'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü belirtti. Polis ekiplerinin yaptığı aramada bir poşet içinde tabanca ile 39 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şahıslar, işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme çıkarılan 4 kişi tutuklandı. Genç kadının şahısları görüp kaçması, yere düşüp şahıslarca yakalanması ve sürüklenerek götürülmesi ile zanlıların gözaltına alınması ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.