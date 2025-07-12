Genç kadın dehşeti yaşadı! Yerlerde sürükleyip zorla arabaya bindirdiler

Esenyurt'ta genç bir çift arasında çıkan tartışma sonrası genç kadın yerlerde sürüklenerek zorla arabaya bindirildi. O dehşet dolu dakikalar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde genç bir kadın bir erkek tarafından yerlerde sürüklendi. Genç bir çift arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyünce genç kadın, yanındaki adam tarafından zorla otomobile bindirilmek istedi. Bu sırada telefonla konuşan genç kadın, yere düştü.

GENÇ KADINI YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Çılgına dönen adam, düşen kadını metrelerce sürükleyerek otomobile bindirdi. Kadının elindeki telefonu da alan adam, karşıdakine bağırıp cihazı da aracın içine attı. Zaman zaman küfür ettiği de duyulan adamı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.