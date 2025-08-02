Genç kadını yüzünden bıçakladı! Cezaevinden kaçıp korkunç mesajlar yolladı

Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde 23 Aralık 2021 yılında yaşanan olayda, Suriye uyruklu 29 yaşındaki 1 çocuk annesi Sara Bekir, dini nikahlı birliktelik yaşadığı Serkan T.'den ayrılmak isteyince dehşeti yaşadı. Genç kadının bir türlü peşini bırakmayan Serkan T., Sara Bekir'in saklandığı otelde saklanarak demiz sopa ile saldırdı. Sokağa taşan saldırıda cani adam, genç kadının yüzünü ve kollarını bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Serkan T.'nin ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Davadan vazgeçti, serbest bırakıldı

TEHDİTLER DEVAM ETTİ

İddiaya göre, Serkan T.'nin ailesinden bu seferde tehditler alan Sara Bekir, şikayetinden vazgeçti ve bir süre sonra Serkan T., cezaevinden çıktı.

Tehditler devam etti, yeniden tutuklandı.

Ancak aradan geçen yıllara rağmen Serkan T.'nin Sara Bekir'i tehditleri devam edince genç kadın, geçtiğimiz yıl yeniden şikayetçi oldu ve mahkeme Serkan T.'yi tutuklayıp cezaevine gönderdi.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Geçtiğimiz günlerde ise Serkan T., cezaevinden firar edip genç kadına, ‘Affına sığınıyorum, otel camından dışarı bakıyorum ve acaba Sara beni polise mi verecek diye düşünüyorum' diyerek mesajlar atmaya başladı. Öte yandan Serkan T., gönderdiği bir sesli mesajında genç kadına, ‘İstersen Suriye'ye git, o askerleri, telleri geçer yine gelirim, sana güveniyorum' demesi pes dedirtti.

"DIŞARI ÇIKAMIYORUM"

Avukatı aracılığıyla yeniden şikayetçi olan genç kadın, yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Can güvenliği olmadığını anlatan Sara Bekir, "Hiçbir kadının yaşadığımı yaşamasını istemiyorum. Adalet istiyorum, cezaevine girdi ancak tehditler nedeniyle şikayetimden vazgeçtim ve çıktı. Tehditler yine devam edince tekrar cezaevine girdi, bu seferde firar etti. Yine mesajlar atmaya başladı, dışarı çıkamıyorum. İstanbul'a kaçtım ama kızım burada, onu bırakamıyorum" ifadelerini kullandı.

"KIZIM ANNESİZ KALMASIN"

Serkan T.'nin tutuklanmasını istediğini belirten Sara Bekir, "Kızımın annesiz kalmasını istemiyorum, ölmekten çok korkuyorum. Gizli gizli yanına gidiyorum. İyi değilim, yeniden tutuklanmasını istiyorum" dedi.