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 | Özge Sönmez

Genç kadının intiharında korkunç detaylar! Mesajlar dehşete düşürdü: 'Büyücü WhatsApp grubu varmış'

Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışan G.D. geçtiğimiz aylarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Genç kadının aracında yapılan incelemelerde eski sevgilisinden şikayetçi olduğu evraklar ve intihar mektubu bulundu. Genç kadının telefonunda bulunan mesajlar ise dehşete düşürdü.

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Genç kadının intiharında korkunç detaylar! Mesajlar dehşete düşürdü: 'Büyücü WhatsApp grubu varmış'
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 10:34

Dehşete düşüren olay 5 Ekim 2024 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışan G.D. aracıyla köprüye gelerek kendini metrelerce yükseklikten bıraktı. Korkunç intihar olayının ardından polis ekiplerinin araçta yaptıkları incelemede, savcılığa verilmiş bir şikayet dilekçesi, yazışmaların yer aldığı çok sayıda delil, bir de intihar mektubu buldu.

AYNI NOKTADA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Dilekçe ve mektubun detaylarında ölümünden sorumlu kişi ismi de vardı. O dakikadan sonra soruşturma 'intihar'dan 'intihara yönlendirme'ye doğru evrildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit, G.D.'nin telefonunu ve e-posta adresini inceledi, daha önce yapmış olduğu şikayetleri araştırdı, birçok tanık dinledi. Soruşturma derinleştikçe genç kadının olaydan 2 gün önce de aynı noktada intihara teşebbüs ettiği, polislerin ikna etmesi sonucu vazgeçtiği ortaya çıktı.

KARISIYLA BİRLİKTE DARP ETMİŞ

G.D.'nin şikayet dilekçesinde, Ali Çelikel (39) adlı sevgilisinden şikayetçi olduğu yazıyordu. Tiktok üzerinden tanıştığı adamın evli olduğu ve Konya'da yaşadığı öğrenilirken dilekçede ilginç detaylar yer alıyordu. Çelikel'in kendisine evlenme vaadinde bulunduğunu, adamın büyü yaptığı, doğaüstü güçleri olduğunu belirtip kendisine bağladığını belirten kadın, "Tüm mal varlığıma konma ve beni ortadan kaldırma planı var. 50 gram altınımı aldı. Karısıyla beni darp etti. Can güvenliğim yok" diyerek ölmeden bir gün önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

"ZOR ÇIKTIM, BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Araçta bulunan intihar mektubunda çok korktuğunu dile getiren kadın, "Beni bu duruma düşüren Ali Çelikel büyük tehlikeli. Beni kendine bağladı, aynı eve girme planları yaptı. Sonra oyalamaya başladı. Tehditler edip, geceleri beni korkutarak paramı aldı. Konya'ya yanına gittim, silah çıkardı. Zor çıktım, beni öldürecekti. Hep bir oyun içindeymişim. Bana ne kötülük varsa yapacağını söyledi. Artık yaşamak istemiyorum. Hep uğraşacak. Ben artık dayanamıyorum" yazdı.

GARİP ŞEYLER GÖRMEYE BAŞLADI

G.D.'nin erkek arkadaşıyla birbirine attıkları maillerde de korkunç detaylar yer aldı. Genç kadın garip şeyler gördüğünü bahsettiğinde Ali Çelikel, "senin gördüğün yaratık buna mı benziyordu" yazarak korkutucu fotoğraflar atarak sevgilisinin korkusunu daha da körükledi. Ancak attığı fotoğraf, 'kabusları resmeden sanatçı' olarak bilinen Polonyalı Zdzislaw Beksinski'nin gördüğü rüyaları kendine has tarzı ile resmettiği bir çizimin görseliydi.

"BÜYÜCÜ WHATSAPP GRUBU VARMIŞ"

Talihsiz kadın erkek arkadaşıyla yaşadığı durumu arkadaşlarına da mesajlarıyla anlattı. Telefonunda, "Ben varken kimse sana zarar veremez, dediklerimi yap diyor. Ali çok tehlikeli. İşyerinde büyücü whatsapp grubu varmış. Beni 20 yıldır takip ettiğini söyledi. Çeteye düştüm, kurtulamıyorum. Artık bu durumda yaşamam mümkün değil, çok yoruldum, rahat vermezler" dedi.

"DUA YAZIP VERDİM"

Savcılık tüm bu delillerden hareketle şüpheli adamı Konya'dan İstanbul'a getirdi. İfadesi alınan şüpheli ilişkilerinin 1,5 yıl sürdüğünü, İstanbul'a geldiğinde G.K.'nin kendisini gezdirdiğini, otel parasını ödediğini belirtti. Borcu olduğu için G.K.'nin 50 gram altın bozdurup kendisine yüz bin lira para transfer ettiğini de söyleyen Ali Çelikel büyü iddialarına ilişkin de konuştu. "Kendisi sıkıntıları için hocaya gideceğini söyledi. Ben de Arapça biliyordum. Dua yazıp kendisine verdim" dedi, suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Savcılık genç kadının mektubunda, intiharına sebebiyet veren kişinin Ali Çelikel olduğunu, şüphelinin de suç işlediğine dair kuvvetli deliller olduğunu belirterek, "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanmasını talep etti. Hakimlik tutuklanmasına hükmetti.

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