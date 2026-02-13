Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
16°
Yaşam
Genç kızı okul yolunda tanımadığı kişi bıçakladı: 'Birini bıçaklamam lazım dedim'

Iğdır’da 16 yaşındaki lise öğrencisi okul yolunda tanımadığı kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yakalanan şahsın açıklaması dehşete düşürdü.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 20:48

Iğdır’da 16 yaşındaki lise öğrencisinin okula giderken bıçaklı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

OKUL YOLUNDA 16 YAŞINDAKİ KIZA BIÇAKLI SALDIRI


Iğdır’da 10 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde sabah 07.40'da meydana gelen olayda, okula gitmekte olan 16 yaşındaki D.B. isimli kız çocuğu, 23 yaşındaki Y.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan D.B. ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Y.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"'BİRİNİ BIÇAKLAMAM LAZIM" DEDİM"


Şüpheli Y.B.’nin ifadesinde, "Sabah evden çıktım. ‘Birini bıçaklamam lazım’ dedim. Yolda karşıma çıkan kızı bıçakladım" dediği öğrenildi.


Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, D.B.’nin arkadaşlarıyla birlikte yürürken Y.B.’nin yanına yaklaşarak hiçbir şey söylemeden bıçakladığı, ardından bıçağı göstererek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. D.B.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER
#Kasten Öldürmeye Teşebbüs
#Güvenlik Kamerası Görüntüleri
#Şüpheli Tutuklandı
#Iğdır Bıçaklı Saldırı
#Lise Öğrencisi Saldırı
#Yaşam
TGRT Haber
