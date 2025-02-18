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 | Özge Sönmez

Genç kızı sokak ortasında katletmişti! Cinayet öncesi korkunç görüntüler ortaya çıktı

Nevşehir'de eski nişanlısı Beyaz Akdoğan'ı sokak ortasında tüfek ile vurarak öldüren Mustafa Baltaş'ın genç kadını adım adım izlediği görüntüler ortaya çıktı.

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Genç kızı sokak ortasında katletmişti! Cinayet öncesi korkunç görüntüler ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 15:36

Nevşehir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, Mustafa Baltaş isimli saldırgan ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle saldırgan montunun altına gizlediği tüfekle Akdoğan'ı vurarak öldürdü daha sonra da intihar etti.

ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

Katil Mustafa Baltaş montunun içine sakladığı tüfek ile, eski nişanlısı Beyza Aydoğan'ı adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Beyza Aydoğan yaşadığı apartmana girdikten 6 dakika sonra apartmana gelen katil zanlısı kapıda bir süre cep telefonu ile uğraştıktan sonra içeriye giriyor. O anlar da apartmanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

KATİLİN SABIKA KAYDI KABARIK ÇIKTI

Katil Mustafa Baltaş'ın 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığı Osmaniye'den Nevşehir'e geldiği ve annesi ile birlikte Acıgöl ilçesine yerleştiği öğrenildi. Burada kepçe operatörlüğü yapan Baltaş'ın da sabıka kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı. Katil Mustafa Baltaş'ın uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarının yanı sıra, hırsızlık, kasten adam yaralama ve silah taşıma suçlarından birçok sabıkasının olduğu öğrenildi.
Eski nişanlısı tarafından öldürülen Beyza Akdoğan Nevşehir'de toprağa verilirken katil Mustafa Baltaş'ın cenazesinin de Hatay iline gönderileceği öğrenildi.

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