Genç Nida Hafızlık Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

24 May 2024 14:47 - Güncelleme : 24 May 2024 14:54

Genç Nida Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Ankara’da yapıldı. Yarışmaya Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hamza Dağ, AK Parti Ağrı eski milletvekili Ekrem Çelebi, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen , Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, bazı okul müdürleri, ÖNDER ve EHAD başkanları katıldı.

Yarışmada ortaokul bölümünde; Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hanife Alara Uyar 1’inci, Denizli Merkezefendi Ortaokulu öğrencisi Havva Amine Karakuş 2’nci, Bursa Kestel Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Çevik 3’üncü oldu.





ÇOK SAYIDA ŞEHİRDEN YARIŞMACI KATILDI

Lise bölümünde ise; Kocaeli İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rabia Bülbül 1’nci, Gaziantep Nizip Abdülhamid Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma ÉlZehra Elseyit 2’nci, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Sude Çakır 3’ncü oldu. Yarışmada dereceye giren birinciler tam altın, ikinciler yarım altın, üçüncüler çeyrek altınla ödüllendirilirken; yarışmaya katılan diğer öğrencilere ise gram altın hediye edildi.