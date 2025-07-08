Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Gerçek 18 yıl sonra DNA testiyle ortaya çıktı! Hayatları altüst oldu

Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki Y.A, anne ve babasının kan grubuyla kendi kan grubunun uyuşmadığının fark etmesi üzerine DNA testi yaptırdı. Çıkan sonuç şaşkına çevirirken Y.A'nın 18 yıl sonra biyolojik ailesiyle büyümediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gerçek 18 yıl sonra DNA testiyle ortaya çıktı! Hayatları altüst oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 15:05

Diyarbakır'da bir hastanede 2007'de dünyaya gelen A Rh pozitif kan grubuna sahip olan Y.A, annesinin 0 Rh pozitif, babasının 0 Rh negatif kan grubundan olduğunu fark edince şüphelenip yaptırdı. Test sonucuyla hayatlarının şokunu yaşayan ailenin tüm hayatı değişti. Test sonucunda kendisini büyütenlerin biyolojik ailesi olmadığını öğrenen Y.A. biyolojik ailesinin, anne ve baba ise hastanede karıştığını düşündükleri çocuklarının bulunmasını istiyor.

PREMATÜRE DOĞDU

M.A. ve Z.A. çiftinin üçüncü çocukları, 23 Mayıs 2007'de kentte bir hastanede dünyaya geldi. Çiftin, 7 aylıkken 1 kilo 300 gram ağırlığında prematüre olarak doğan A Rh pozitif kan grubuna sahip, Y.A. ismini verdikleri bebekleri, gelişimini sağlaması için bir süre kuvözde tedavi gördü. Bebek tedavisinin ardından aileye teslim edildi. Geçen yıl 17 yaşında olan Y.A. ile kardeşleri arasında kan gruplarına ilişkin bir sohbet geçti. Kan grubunun A Rh pozitif olduğunu belirten Y.A ile 0 Rh pozitif kan grubuna sahip annesi ve 0 Rh negatif kan grubuna sahip babası arasında kan grubu uyuşmazlığı olduğu fark edildi.

Gerçek 18 yıl sonra DNA testiyle ortaya çıktı! Hayatları altüst oldu

DNA TESTİ SONUCU ŞOKE ETTİ

Bunun üzerine aile, özel bir firmada DNA testi yaptırdı. DNA test raporunda, "Annelik ve babalık olasılığı yüzde 0" olarak belirlenerek, "İddia edilen anne ve baba, test edilen çocuğun biyolojik anne ve babası olarak kabul edilmemektedir." ifadesine yer verildi. Aile çocuklarının hastanede karıştığı düşüncesiyle ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatılması talebiyle avukatları Şahin Koyun aracılığıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Adli Tıp Kurumundan çocuğun biyolojik ailesinin tespiti için rapor hazırlanması istendi. Alınan numunelerin incelenmesiyle hazırlanan raporda, "Biyolojik anne ve babalık reddedildi" ifadesi yer aldı. Soruşturmada, doğumun gerçekleştiği gün çiftin bebeklerinin kan grubunun 0 Rh pozitif olduğu, 6 gün sonra ise kayıtlarda çiftin bebeğinin kan grubunun A Rh pozitif olarak belirtildiği tespit edildi.

Gerçek 18 yıl sonra DNA testiyle ortaya çıktı! Hayatları altüst oldu

"18 YILDIR DEVAM EDEN BU KARMAŞANIN BİTMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Ailenin avukatı Koyun, Ailenin talebi üzerine suç duyurusunda bulunmalarının ardından konuyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek "Adli Tıp Kurumundan DNA testi istendi. Hazırlanan raporda, çocuğun anne ve babaya ait olmadığı ortaya çıktı. Çocuk yaklaşık iki ay boyunca kuvözde kalıyor. O süreçte çocuk aileye gösterilmiyor. Soruşturma dosyasına gelen belgelerde çocuk ilk doğduğunda alınan kan tahlilinde 0 Rh pozitif kan grubu söz konusu. 6 gün sonra ise alınan kan tahlilinde çocuğun kan grubunun A Rh pozitif olduğunu tespit ettik. Bilimsel olarak anne ve babanın kan grubu 0 olursa çocukların başka bir kan grubuyla doğma ihtimali olmadığını yaptığımız araştırmalarda öğrendik." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Ailenin bu durumdan psikolojik olarak da etkilendiğine işaret eden Koyun, "Başsavcılık işlem başlattı. Sağlık Bakanlığınca da gerekli inceleme başlatıldı. 18 yıldır devam eden bu karmaşanın bitmesini talep ediyoruz." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı uyardı! Sıvı tüketimine ve beslenme düzenine dikkat
ETİKETLER
#dna testi
#Biyolojik Aile
#Hastane İhmali
#Kan Grubu Uyuşmazlığı
#Sağlık Bakanlığı Soruşturması
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.