Yaşam
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Getir satıldı mı, kime? Ana hissedar ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu

Getir satıldı mı, kim satın aldı sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 2015 yılında kurulan Getir, 2024 yılında Birleşik Arap Emirlik merkezli yatırım fonu Mubadala tarafından satın alınmıştı. Son yapılan açıklamalara göre Getir Perakende'nin hisseleri ABD'li ulaşım ve dağıtım devine satılıyor. Vatandaşlar tarafından Getir satıldı mı, kime sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Getir satıldı mı, kime? Ana hissedar ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu
09.02.2026
09.02.2026
15:08

Restoran yemek ve market ürünleri için teslimat hizmeti sunan Getir, ABD'li şirket tarafından satın alınıyor. 2015 yılında kurulan Getir, 2024 yılında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu Mubadala tarafından satın alınmıştı. Son yapılan açıklamalara göre Getir'in sahibi tekrar değişiyor. Ortaya çıkan haberlerin ardından vatandaşlar Getir satıldı mı, kime sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Getir satıldı mı, kime? Ana hissedar ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu

GETİR SATILDI MI, KİME?

CNBC-e haberine göre Getir Perakende, ABD'li ulaşım ve dağıtım devi Uber tarafından satın alınıyor. Uber, Getir Perakende'nin hisselerini almak üzere Mubadala ile anlaşma sağladığını açıkladı. Satın işleminin detaylarına ilişkin ise finansal büyüklük açıklanmadı. Şirket yayımlanan bültende satın alımın yemek, gıda, perakende ürünler ve su satışı faaliyetlerini kapsadığını belirtti. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi yaptığı basın açıklamasında Trendyol GO yatırımını hatırlatarak, "Önde gelen bu platformları bir araya getirerek, canlı ve rekabetçi bu ekosistemin büyümeyi sürdürmesine destek olmayı hedefliyoruz" dedi. Uber, 2025 Mayıs ayında Trendyol GO'nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolar karşılığında devralmak üzere anlaşma sağladığını açıklamıştı.

Getir satıldı mı, kime? Ana hissedar ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu

UBER HANGİ ÜLKENİN, KİMİN?

Uber, 2009 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bağlı San Francisco şehrinde kuruldu. Travis Kalanick ve Garret Camp tarafından kurulan şirket'in 2017 yılından beri CEO'su olarak Dara Khosrowshahi görev alıyor. Uber Türkiye'de ise 2014 yılının Haziran ayından beri faaliyet gösteriyor. 16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle UBER faaliyetlerinin durdurulmasına, mobil uygulaması ve internet sitesinin erişiminin engellenmesine karar vermişti. 24 Aralık 2020 tarihinde ise mahkeme UBER uygulamasına erişim engeli kararını kaldırdı.

