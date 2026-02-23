Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Gezegen dizilimi Türkiye’den görülecek mi? 6 gezegen aynı sıraya gireceği tarih ve saat

28 Şubat akşamı Türkiye’den de izlenebilecek “gezegen geçidi” sırasında Güneş Sistemi’ndeki altı gezegen aynı zaman diliminde gökyüzünde izlenebilecek. Uygun hava koşullarında Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilecek; Uranüs ve Neptün için ise optik donanım gerekecek. Uzman kurumların verilerine göre bu ölçekteki hizalanmalar birkaç yılda bir gerçekleşiyor. Peki, gezegen dizilimi Türkiye’den izlenecek mi? 6 gezegen aynı sıraya gireceği tarih ve saat…

Gezegen dizilimi Türkiye'den görülecek mi? 6 gezegen aynı sıraya gireceği tarih ve saat
Güneş Sistemi’nin altı üyesi, 28 Şubat’ta gerçekleşecek gezegen geçidi ile aynı akşam saatlerinde gökyüzünde görünecek. Türkiye’den de gözlemlenebilecek bu gökyüzü olayı, özellikle gün batımından sonraki ilk saatlerde öne çıkacak. NASA verilerine göre dört ya da daha fazla gezegenin eş zamanlı görünmesi nadir kabul ediliyor. Açık ve bulutsuz bir hava olması halinde Merkür, Venüs, ve çıplak gözle seçilebilecek. Güneş’e daha yakın konumlanan bu gezegenler, batı ufku üzerinde izlenebilecek. Daha uzak yörüngelerde bulunan Uranüs ve Neptün ise dürbün ya da teleskop yardımıyla gözlemlenebilecek.

Gezegen dizilimi Türkiye’den görülecek mi? 6 gezegen aynı sıraya gireceği tarih ve saat

GEZEGEN DİZİLİMİ NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Gezegen geçidini takip etmek isteyenler için en uygun zaman dilimi, gün batımından yaklaşık bir saat sonrası olarak belirtiliyor. Yüksek bina ve ağaçların görüşü engellemediği açık alanlar seçilmeli. Bu konumda Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın görünürken; Jüpiter, Uranüs ve Neptün gökyüzünün daha yüksek kesimlerinde bulunacak.

Gezegen dizilimi Türkiye’den görülecek mi? 6 gezegen aynı sıraya gireceği tarih ve saat

GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?

Astronomide “gezegen geçidi”, birden fazla gezegenin Dünya’dan aynı anda gözlenebilmesi durumunu ifade ediyor. Bu durum uzayda gerçek bir hizalanma anlamına gelmiyor; gezegenlerin yörüngesel konumları, Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde yay şeklinde bir dizilim oluşturuyor. Üç ya da dört gezegenin birlikte görülmesi görece olağan kabul edilirken, daha geniş çaplı hizalanmalar birkaç yılda bir tekrarlanan döngülerle ortaya çıkıyor. Gezegenlerin hareketleri öngörülebilir olduğu için geçmişteki ve gelecekteki gezegen geçidi tarihleri uzun vadeli hesaplamalarla belirlenebiliyor.

