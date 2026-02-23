Gezegen dizilimi Türkiye’den görülecek mi? 6 gezegen aynı sıraya gireceği tarih ve saat

Güneş Sistemi’nin altı üyesi, 28 Şubat’ta gerçekleşecek gezegen geçidi ile aynı akşam saatlerinde gökyüzünde görünecek. Türkiye’den de gözlemlenebilecek bu gökyüzü olayı, özellikle gün batımından sonraki ilk saatlerde öne çıkacak. NASA verilerine göre dört ya da daha fazla gezegenin eş zamanlı görünmesi nadir kabul ediliyor. Açık ve bulutsuz bir hava olması halinde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle seçilebilecek. Güneş’e daha yakın konumlanan bu gezegenler, batı ufku üzerinde izlenebilecek. Daha uzak yörüngelerde bulunan Uranüs ve Neptün ise dürbün ya da teleskop yardımıyla gözlemlenebilecek.

GEZEGEN DİZİLİMİ NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Gezegen geçidini takip etmek isteyenler için en uygun zaman dilimi, gün batımından yaklaşık bir saat sonrası olarak belirtiliyor. Yüksek bina ve ağaçların görüşü engellemediği açık alanlar seçilmeli. Bu konumda Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın görünürken; Jüpiter, Uranüs ve Neptün gökyüzünün daha yüksek kesimlerinde bulunacak.

GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?

Astronomide “gezegen geçidi”, birden fazla gezegenin Dünya’dan aynı anda gözlenebilmesi durumunu ifade ediyor. Bu durum uzayda gerçek bir hizalanma anlamına gelmiyor; gezegenlerin yörüngesel konumları, Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde yay şeklinde bir dizilim oluşturuyor. Üç ya da dört gezegenin birlikte görülmesi görece olağan kabul edilirken, daha geniş çaplı hizalanmalar birkaç yılda bir tekrarlanan döngülerle ortaya çıkıyor. Gezegenlerin hareketleri öngörülebilir olduğu için geçmişteki ve gelecekteki gezegen geçidi tarihleri uzun vadeli hesaplamalarla belirlenebiliyor.