Gezinti yaparken tesadüfen peri bacalarını keşfetti! Kaydettiği görüntüleri izleyince şaşkına döndü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Temmuz 2024 13:16 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 13:18
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gezintiye çıkan bir vatandaş tesadüfen peri bacalarını keşfetti. Dron ile kayıt alan vatandaş görüntüleri izleyince gördükleri karşısında şaşkına döndü.
Bolvadin ilçesinde yaşayan bir vatandaş çıktığı doğa gezintisi sırasında ilginç bir keşif yaptı. Özburun beldesinde ormanlık alana giden vatandaş, burada dron havalandırdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER
Yaklaşık 50 metre havalandırılan dronda ağaçlar arasında peri bacaları olduğunu fark etti. Daha sonra çektiği görüntüleri sosyal medyaya yükleyen vatandaşın videoları kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı