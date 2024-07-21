Gezinti yaparken tesadüfen peri bacalarını keşfetti! Kaydettiği görüntüleri izleyince şaşkına döndü

21 Temmuz 2024 13:16 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 13:18

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Netanyahu ve Biden salı günü bir araya gelecek

Bolvadin ilçesinde yaşayan bir vatandaş çıktığı doğa gezintisi sırasında ilginç bir keşif yaptı. Özburun beldesinde ormanlık alana giden vatandaş, burada dron havalandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER

Yaklaşık 50 metre havalandırılan dronda ağaçlar arasında peri bacaları olduğunu fark etti. Daha sonra çektiği görüntüleri sosyal medyaya yükleyen vatandaşın videoları kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.