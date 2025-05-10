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 | Bengül Arıca

Giresun'da lisede çifte cinayet! Kan donduran olayın nedeni belli oldu!

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2 kardeşin katledildiği olayın nedeni ortaya çıktı. Okulun güvenlik görevlisi olan A.T'nin kredi borcuna kefil olduğu Yonca Çavuş'un borcunu ödememesi üzerine hem Yonca Çavuş'u hem de kız kardeşini silahla vurduğu belirtildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 09:44

Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik olarak görev yapan 53 yaşındaki A.T., 27 yaşındaki temizlik görevlisi Rana Çavuş Gökçin ve 30 yaşındaki ablası Yonca Çavuş'a kurşun yağdırdı. Korkunç olayda iki genç kadın hayatını kaybederken şüpheli kaçtı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.T., kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 2 kardeşin katledildiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayetin nedeni olarak kefalet borcu anlaşmazlığı gösterildi.

Giresun'da lisede çifte cinayet! Kan donduran olayın nedeni belli oldu!

CİNAYETLERİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

53 yaşındaki A.T., kredi borcuna kefil olduğu Yonca Çavuş'un borcunu ödememesi nedeniyle maaşına ve banka hesaplarına haciz konulmasından sorumlu tuttu. Borcunu ödemesi konusunda Yonca Çavuş ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., önce Yonca Çavuş'u, ardından okulda bulunan kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i silahla vurdu.

3 KEZ CEZAEVİNE GİRMİŞ

53 yaşındaki A.T'nin daha önce silahla yaralama ve tehdit suçlarından 3 kez cezaevine girip çıktığı ve son olarak cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı belirlendi.

Giresun'da lisede çifte cinayet! Kan donduran olayın nedeni belli oldu!

KATİL TUTUKLANDI

A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazelerinin, bugün Keşap ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

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