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 | Suat Vilgen

Göktaşlarıyla randevu zamanı! Eta Aquarid yağmuru bu gece şölen sunacak

Halley Kuyruklu Yıldızı'nın izinden gelen Eta Aquarid meteor yağmuru, 5-6 Mayıs gecesi en parlak anına ulaşıyor. Türkiye'den de sabaha karşı izlenebilecek bu gökyüzü şöleni, ışık kirliliğinden uzak yerlerde göz kamaştıracak.

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Göktaşlarıyla randevu zamanı! Eta Aquarid yağmuru bu gece şölen sunacak
KAYNAK:
Science Alert
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 08:32
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 08:32

Gökyüzü meraklıları için yılın en büyüleyici doğa olaylarından biri bu gece yaşanacak. Eta Aquarid meteor yağmuru, bu gece ve yarın gece zirveye ulaşacvak.

HALLEY KUYRUKLU YILDIZININ TOZLARI

Bu kozmik şölen, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. Atmosfere saniyeler içinde düşen bu parçacıklar, gökyüzünde kısa ama parlak izler bırakıyor.

Göktaşlarıyla randevu zamanı! Eta Aquarid yağmuru bu gece şölen sunacak

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Eta Aquarid, adını Kova (Aquarius) takımyıldızından alıyor çünkü meteorlar bu bölgeden geliyor gibi görünüyor. Güney yarımkürede saatte 60’a yakın meteor sayılabilirken, Türkiye gibi kuzeyde kalan ülkelerde bu sayı saatte 20-30 arasında değişiyor. Ancak bu bile geceyi unutulmaz kılmaya yeterli.

Göktaşlarıyla randevu zamanı! Eta Aquarid yağmuru bu gece şölen sunacak

BU KEZ AY IŞIĞI ETKİLEYEMECEYEK

Ay ışığı bu yıl gözlemi fazla etkilemeyecek çünkü zirve saatlerinde Ay batmış olacak. En iyi gözlem zamanı ise sabaha karşı, gün doğumundan hemen önceki saatler. Üstelik gösteri sadece bir geceyle sınırlı değil. Mayıs ayının sonlarına kadar, daha düşük yoğunlukta da olsa Eta Aquarid yağmuru izlenmeye devam edecek.

ETİKETLER
#meteor yağmuru
#eta aquarid
#Yaşam
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