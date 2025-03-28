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 | Özge Sönmez

Gökten çamur yağacak! 22 il için uyarı: Lodos, sağanak, çöl tozu

Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'yi esir aldı. Bir süre daha etkisini göstermesi beklenen lodos ve sağanak yağışlara bir de çöl tozu eklenince bazı illere adeta çamur yağacak. Bugün etkili olması beklenen yağışlar ise 22 ilde hayatı olumsuz etkileyecek. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 09:01

Afrika üzerinden gelen çöl tozları birçok ilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı açıklamada, çöl tozunun etkili olduğu illerde hava kalitesinin düşeceğini bildirdi. Lodos ve sağanakla birleşen çöl tozları ise Türkiye'nin üzerine çamur gibi yağacak. Ramazan bayramına çöl tozu ve sağanak ile girecek olan birçok ile de uyarılar geldi. Hava Forum'dan yapılan açıklamada, bugün 22 ilde çamur yağacağı bildirildi.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

İşte çamur yağışlarının görüleceği 22 il:

İstanbul
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli
Balıkesir
Çanakkale
Bursa
Bilecik
Sakarya
Kocaeli
Yalova
Düzce
Kütahya
Afyonkarahisar
Ankara
Eskişehir
İzmir
Aydın
Muğla
Manisa
Uşak
Denizli

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