Gökten çamur yağacak! 22 il için uyarı: Lodos, sağanak, çöl tozu

Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'yi esir aldı. Bir süre daha etkisini göstermesi beklenen lodos ve sağanak yağışlara bir de çöl tozu eklenince bazı illere adeta çamur yağacak. Bugün etkili olması beklenen yağışlar ise 22 ilde hayatı olumsuz etkileyecek. İşte detaylar...

Afrika üzerinden gelen çöl tozları birçok ilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı açıklamada, çöl tozunun etkili olduğu illerde hava kalitesinin düşeceğini bildirdi. Lodos ve sağanakla birleşen çöl tozları ise Türkiye'nin üzerine çamur gibi yağacak. Ramazan bayramına çöl tozu ve sağanak ile girecek olan birçok ile de uyarılar geldi. Hava Forum'dan yapılan açıklamada, bugün 22 ilde çamur yağacağı bildirildi.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

İşte çamur yağışlarının görüleceği 22 il:

İstanbul

Tekirdağ

Edirne

Kırklareli

Balıkesir

Çanakkale

Bursa

Bilecik

Sakarya

Kocaeli

Yalova

Düzce

Kütahya

Afyonkarahisar

Ankara

Eskişehir

İzmir

Aydın

Muğla

Manisa

Uşak

Denizli