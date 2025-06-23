Göle giren iki kuzenden acı haber! Önce terlikleri sonra cansız bedenleri bulundu

Bursa'da serinlemek amacıyla İznik Gölü'ne giren iki kuzen, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuklardan haber alınamayınca bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi. İlk incelemelerde çocukların terliklerine ulaşan ekipler, daha sonra iki kuzenin cansız bedenini buldu. Acı haberi alan aile yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren iki kuzen kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, saatler süren çalışmaların ardından boğularak can veren küçük çocukların cansız bedenine ulaştı.

Kahreden olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı İznik Gölü Çamlık sahilinde meydana geldi.

GÖLE GİREN ÇOCUKLAR GÖZDEN KAYBOLDU

Gemlik’ten aileleriyle birlikte piknik yapmak üzere göle gelen Berat Anıl Yılmaz (9) ve Yener Çakır (8) isimli kuzenler serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre sonra çocuklardan haber alınamaması üzerine aileler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TERLİKLERİ SU KENARINDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan ilk incelemede çocuklara ait terliklerin su kenarında olduğu tespit edildi.

2 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarının ardından iki kuzenin cansız bedeni bulundu. Çocukların, gölde bulunan Devlet Su İşleri’ne ait sulama pompasının su toplama bölgesine sürüklendikleri ortaya çıktı.

Çocukların cenazeleri, Mudanya Deniz Polisi’ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu su altından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, göl çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.