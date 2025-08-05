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 | Onur Kaya

Gölette facia! Bataklığa saplanan 2 çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki iki çocuk boğularak can verdi.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 01:40
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 01:40

'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yaylabağı beldesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren Ali Ayaz Kaya (11) ile Muhammed Emin Öztürk (11), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından çocukların cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından iki çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hastanede işlemleri tamamlanan iki çocuğun cenazesi, ailelerine teslim edildi.

Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirilen iki çocuğun cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gözyaşının sel olduğu cenazede çocukların aile üyeleri sinir krizleri geçirdi. Büyük üzüntü yaşayan Kaya ve Öztürk aileleri, burada taziyeleri kabul etti.

Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
#afad
#afyonkarahisar
#olay
#cenazeler
#İhsaniye
#İzdihap
#Çocukkaybı
#Yaşam
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