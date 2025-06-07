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Gördüğünüzde sakın öldürmeyin, cezası 557 bin TL! Evlere giriyor, iri haliyle görenleri ürkütüyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan "kırmızı liste"de yer alan geyik böceği (Lucanus cervus), Adana’nın Feke ilçesinde görüntülendi. Böceği bilerek öldüren ve ticaretini yapanlar için ise cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 11:36

Türkiye'de Hatay Amanos Dağları’nda yaşadığı bilinen, akademik çalışmalara konu olan ve doğada ekolojik denge açısından büyük öneme sahip geyik böceği, Adana Feke'de bir köy evine girdi. Neredeyse parmak büyüklüğünde olan ve görenleri ürküten geyik böceği dikkat çekti. Yöre sakinlerini bu mevsimde zaman zaman gördükleri böceğe 'boynuzlu karınca' dediği öğrenildi.

Gördüğünüzde sakın öldürmeyin, cezası 557 bin TL! Evlere giriyor, iri haliyle görenleri ürkütüyor

ZARAR VERİLMESİ VE TİCARETİ YASAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de, türün yaşam alanlarını genişletmek için çalışmalar yaptığı böceğin doğa dostu olduğu belirtildi. Boynuzları ve iri yapısıyla farklı bir görünüme sahip olan geyik böceğinin orman ekosistemlerinde 'çiftçi' görevi üstlenerek toprağın sağlığına katkı sağladığı bildirildi. Koruma altındaki böceği bilerek öldüren ve ticaretini yapanlar için ise cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi. Daha önce, Japonya’da evcil hayvan olarak beslenen ve koleksiyonlarda değerlendirilen bazı geyik böceklerinin 15 bin ile 100 bin dolar arasında satıldığı gündeme gelmişti.

Gördüğünüzde sakın öldürmeyin, cezası 557 bin TL! Evlere giriyor, iri haliyle görenleri ürkütüyor

"YÖRE HALKI 'BOYNUZLU KARINCA' DİYOR

Feke’deki evinde geyik böceğini bulan Emine Çağlar, "Yazın bu böcek evimize her zaman gelir. Elimizle tutamayız, sert şekilde ele yapışır. Dışarıdan gelenler korkar ama biz köylüler alışığız. Akşam ışığa daha çok gelir. Biz buna 'boynuzlu karınca' deriz. Meğer asıl adı geyik böceğiymiş. Böyle böceklere zarar vermeyeceksin, seveceksin, kıymayacaksın. Sana bir şey yapmazlar. Eline yapıştı mı kolay kolay bırakmaz, ama canını yakmadan doğaya salacaksın" diyerek bilgi verdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Geyik böceği nerelerde yaşar?
Hızla yok olduğu düşünülen Geyik böceği için de durum budur. Bu türün dağılımı, genel olarak geniş meşe ormanları ile sınırlıdır. Yaşadığı meşe ormanları sosyo-ekonomik nedenlerden ve orman yönetiminden dolayı yavaş yavaş azalmaktadır. Yaşlı meşe ormanlarının kaybolması ile birlikte bu tür hızla kaybolmaktadır.
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