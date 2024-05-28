Gördüğünüzde yolunuzu değiştirin! Dünyanın en tehlikeli köpek türleri

28 May 2024 15:06 - Güncelleme : 28 May 2024 15:10

Sokak hayvanları yasası maddeleri ve gelişmeleri kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde birçok sokak köpeği saldırısı olayları yeni düzenlemenin yolunu açtı.

Köpekler insanlık tarihi boyunca en iyi yardımcı ve dost hayvan olarak biliniyor. Koruma iç güdüleri ve sadakati ağır basıyor. Ancak gıda ve yetiştirme tarzı başta olmak üzere birçok nedenlerden dolayı bazı köpek türleri saldırganlaşabiliyor. Özellikle tehlikeli türlere bazen köpek ağızlığı takılmıyor.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ KÖPEK TÜRLERİ

Sokak köpekleri olayları sonrası tehlikeli türler merak edildi. Dünya genelinde birçok tehlikeli köpek türü bulunuyor. Dünyanın en tehlikeleri köpek ırkları, aslında bakarsanız normal şartlar altında saldırmıyorlar. Eğitimleri saldırma yönünde olduğu zamansa ortaya tam bir vahşet çıkıyor. İşte tehlikeli köpek türleri hakkında bilgiler:

Tosa: Japon bir ırktır ve kahverengimsi kırmızı renkli tüyleri vardır. Bir dönem Türkiye’de yetiştirmek ve satmak yasaktı.

Bandogge Mastiff: Amerikan mastif olarak da bilinirler ve en agresif türlerdendir. Dövüş köpeği olarak yetiştirildikleri de bilinmektedir.

Cane Corso: Kaslı vücutları vardır ve kemik yapıları gelişmiştir. Oldukça güçlü ve çevik köpek ırklarındandır.

Bull Terrier: Boğa Teriyer de denir ve İngiltere’de birçok ırkın karıştırılmasıyla üretilmiştir. Küçük olmasına karşın dünyanın en güçlü köpeklerindendir.

Rhodesian Ridgeback: Büyük ve kaslı köpek ırklarındandır. Güçlü çeneleri vardır ve avcı köpeklerdendir.

Dogo Argentino: Korkusuz ve cesur olarak tanımlanan dogolar, rahatsız oldukları yabancılara karşı oldukça yırtıcı olabilirler. 9 ırkın karması olarak üretilmiştir.

Boerboel: Güney Afrika kökenli bir ırktır. O bölgedeki evleri, aslan ve leoparlardan koruması için üretilmiştir.

Gull Ter: Pakistan Bull Dog ismiyle de bilinir ve görünümleri Amerikan Pitbull Terrier’lerini andırır.

Saint Bernard: Salyaları ile bilinirler ve oldukça kaslıdırlar. Hantal görünseler bile dünyanın en tehlikeli köpek türleri arasında yer alırlar.

Amerikan Bulldog: Irkın atası, İngiliz Bulldoglardır. Ama onlara göre daha sert ve iri yapılıdırlar.

Danua: Domuz avında kullanılan bir türdür ve Alman mastifi olarak da bilinir. Çeviklerdir ve çeneleri son derece sağlamdır. Ayrıca Almanya’nın ulusal köpeğidir.

Brezilya Mastiff: Kas ve kemik yapıları oldukça güçlüdür. Cesur ve kavgacı bir ırktır. Bulldog, mastiff ve Bloodhound türlerinden üretilmiştir.

Perro de Presa Canario: Kısaca Presa Canario ismiyle anılan ırk, oldukça heybetlidir. Dik başlı, güçlü ve baskın karakterli köpeklerdendir.

Boxer (Boksör): Kaslı vücutları vardır ve boyutlarına göre oldukça güçlüdürler. Bekçi ırkıdır ve çevikliği, zekası, dayanıklılığı ile ünlüdür.

Çin Aslanı: Genellikle uslu olsalar bile hırçınlaştıkları da görülür. Üstelik inatçı ve özgürlüklerine düşkündürler. Başka köpeklere karşı üstünlük kurmaya çalışırlar.

Doberman: Alman iş köpekleridir. Hızlı, çevik, hareketli ve güçlü dik duruşları vardır. Dominant oldukları için ilk defa köpek sahibi olmak isteyenlere uygun değildir.

Sibirya Kurdu: Husky olarak da tanıdığımız bu ırk, avcılık ve bekçilik yeteneklerine sahiptir. Üstelik kızak çekme için kullanılan bir ırktır. Bu nedenle de oldukça güçlüdürler.

Alaska Kurdu: Alaska malamutu olarak da tanınır ve işçi bir ırktır. Sert dış tüyleri vardır ve geniş pençelidirler. Zeki olmalarının yanında dövüşçü bir köpektir.

Rottweiler: Bekçi ve koruma köpekleridir. İri gövdeleri ve kafaları vardır. Ayrıca bilinen en eski köpek ırklarındandır.

Alman Kurdu: Bakımı en pahalı olan köpek türleri arasında olan Alman çoban köpeği oldukça güçlü olmasına karşın insanlarla iyi ilişkiler kurarlar. Polis ve asker köpeği olarak da kullanılırlar.

Pitbull: Geniş göğüsleri, güçlü çeneleri ve alın yapıları ile dikkatleri çeken ırk, iyi eğitim almalıdır ve kesinlikle saldırganlığa alıştırılmamalıdır.

Kafkas Çoban Köpeği: Tibet’ten 2000 yıl önce geldiği düşünülen ırkın, diğer köpeklere göre daha iri olduğu bilinir. Ayrıca ender bir türdür.