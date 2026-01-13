Menü Kapat
Gördükleriniz gerçek! İnanması güç ama burada insanlar yaşıyor: İşte dünyanın en sıra dışı köyleri

Ocak 13, 2026 11:16
dünyanın en sıra dışı köyleri

Köy deyince insanın aklına normal evlerin ve küçük sokakların olduğu yerleşim yerleri gelir. Ancak dünya üzerinde öyle köyler var ki buralarda insanların yaşadığına inanmak oldukça güç. Çünkü kiminin yolu yok, kimi kayaların altında, kimisi ise masallardan fırlamışçasına güzel. İşte gerçekliğine inanması güç ama görenleri şaşkına çeviren dünyanın en sıra dışı köyleri…

mutlu köylüler

Rengiyle, yer aldığı coğrafyayla, evlerinin akıl almaz mimarisiyle şaşırtan sıra dışı köyleri görenler inanmakta güçlük çekiyor. Film setlerini andıran bu köylerde insanlar yüz yıllar boyunca yaşamaya devam ederken macera düşkünleri bu köyleri seyahat listesine alıyor. İşte gerçekliğini sorgulayacağınız, burada insanların yaşadığına zorlukla inanacağınız dünyanın en sıra dışı köyleri…

GİETHOORN, HOLLANDA

1 NUMARA GİETHOORN, HOLLANDA (BU KÖYÜN YOLU YOK)

Hollanda’nın küçük köyü Giethoorn'u sıra dışı yapan özelliği bu köyde hiç araba yolunun olmaması. Burada ulaşım tamamen kanallardaki tekneler ve tahta köprüler ile sağlanıyor. "Kuzeyin Venedik'i" olarak bilinen köy gürültüden uzak, sadece kuş sesleri ve su şırıltılarıyla masalsı bir huzur sunuyor.

MONSANTO, PORTEKİZ

2 NUMARA MONSANTO, PORTEKİZ (KAYALARLA KOMŞU OLAN KÖY)

Portekiz’in Monsanto köyündeki evlerin etrafında ağırlığı yüzlerce tonu bulan devasa granit kayalar yer alıyor. Köydeki evler kayalar oynatılmadan hatta sağlamlığına güvenerek kayaların altına inşa edilmiş. Böylelikle bu kayalar bazen bir evin çatısı, bazen de duvarı görevini üstleniyor.

COOBER PEDY, AVUSTRALYA

3 NUMARA COOBER PEDY, AVUSTRALYA (YERALTINDAKİ ŞEHRİ)

Bu köyde, halk yaşamını tamamen yer altında sürdürüyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle böyle bir tercihte bulunan köy halkı sadece işi olduğunda yer yüzüne çıkarken, Coober Pedy köyünde evlerin yanı sıra kiliseler, müzeler ve hatta bir otel bulunuyor.

SETENİL DE LAS BODEGAS, İSPANYA

4 NUMARA SETENİL DE LAS BODEGAS, İSPANYA (KAYANIN ALTINDAKİ HAYAT)

İspanya’nın Endülüs bölgesinde yer alan bu kasaba, devasa bir kaya çıkıntısının altına inşa edilmiş. Pek çok evin çatısı tonlarca ağırlıktaki bazalt kayalardır. Yazın serin tutan bu kayalar kışın ise sıcak bir ortam sağlar.

AOGASHİMA, JAPONYA

5 NUMARA AOGASHİMA, JAPONYA (YANARDAĞ ÇUKURUNDAKİ KÖY)

Japonya’ya bağlı ada köy, Filipin Denizi'nde yer alıyor. Aslında dev bir volkanın krateri olan bu köyün içinde daha küçük bir yanardağın daha olması ise adayı daha da ilginç hale getiriyor. Yaklaşık 160 kişinin yaşadığı bu köyde, her an patlama riski olsa da doğal sıcak su kaynakları ve eşsiz manzarasıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğu yadsınamaz.

HUACACHİNA, PERU

6 NUMARA HUACACHİNA, PERU (ÇÖLÜN ORTASINDAKİ VAHA)

Kavurucu güneş altında, kum tepelerinin arasında kurulan bu köy, küçük bir gölün etrafına konumlanmış. Film sahnelerinde görmeye alışkın olduğumuz bu vaha, palmiye ağaçları ve restoranlarla çevrili. Yerel halkın yanı sıra çölde kum sörfü yapmak isteyenlerin sıkça ziyaret ettiği bu çöl seyahat severler için de sıra dışı bir cazibeye sahip.

CHEFCHAOUEN, FAS

7 NUMARA CHEFCHAOUEN, FAS (MAVİ RENKLİ ŞEHİR)

Her sokağı, kapısı ve duvarları mavi olan Chefchaouen (Şafşavan) Rif Dağları’nın eteklerine konumlandırılmış. Bir rüya şehir niteliği taşıyan ve ziyaretçilerini büyüleyen şehir 15. yüzyılda Yahudi mülteciler tarafından "gökyüzünü ve cenneti hatırlatması" için mavinin farklı tonlarına boyanmış. Popüler fotoğraf destinasyonlarından biri olan köy son zamanlarda yoğu bir turist akımına maruz kalıyor.

GANVİE, BENİN

8 NUMARA GANVİE, BENİN (SU ÜSTÜNDEKİ KÖY)

Afrika’da kölelikten kaçanların Nokoué Gölü'nün ortasında kurduğu Ganvie’de tamamen su üzerinde yer alır.  "Afrika'nın Venedik'i" olarak nitelendirilen köyde hayat tamamen tekneler üzerinde devam eder. Pazar yerlerinden okullara kadar her şeye su üzerinden ulaşılır.

KANDOVAN, İRAN

9 NUMARA KANDOVAN, İRAN (PERİ BACALARINDA YAŞAM)

Kapadokya'daki Peri Bacaları’na benzerliğiyle dikkat çeken Kandovan'da evler, volkanik tüflerin içine oyulmuştur. "Kovan" benzeri bu evlerin bazılarının 700 yıllık bir geçmişi vardır ve günümüzde hala modern konforla donatılmış şekilde kullanılmaktadır.

HALLSTATT, AVUSTURYA

10 NUMARA HALLSTATT, AVUSTURYA (TABLO GİBİ BİR KÖY)

Hallstatt, Alp Dağları ve göl manzarasıyla o kadar kusursuzdur ki, Çinliler bu köyün birebir kopyasını Çin'in Guangdong eyaletine inşa etmişlerdir.

