Gördükleriniz gerçek! İnanması güç ama burada insanlar yaşıyor: İşte dünyanın en sıra dışı köyleri

5 NUMARA AOGASHİMA, JAPONYA (YANARDAĞ ÇUKURUNDAKİ KÖY)

Japonya’ya bağlı ada köy, Filipin Denizi'nde yer alıyor. Aslında dev bir volkanın krateri olan bu köyün içinde daha küçük bir yanardağın daha olması ise adayı daha da ilginç hale getiriyor. Yaklaşık 160 kişinin yaşadığı bu köyde, her an patlama riski olsa da doğal sıcak su kaynakları ve eşsiz manzarasıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğu yadsınamaz.