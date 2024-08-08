Gören sıraya girdi, aldıkça aldılar! 17 ton karpuz ücretsiz dağıtıldı

08 Ağustos 2024 14:54 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:57

Tokat'ta 150 dönüm arazide karpuz üreten Mehmet Kutsal, verimlilik yüksek olunca vatandaşları sevindirdi. 17 tonluk karpuzu tıra yükleyen üretici, mahsulleri vatandaşa dağıttı.

1 tır dolusu karpuz sadece 45 dakikada bitti. Kutsal, verimliliğin yüksek olduğunu ve eylül ayında yeniden dağıtım olacağını söyledi.

17 TON KARPUZ 45 DAKİKADA BİTTİ

Mehmet Kutsal, "Bu bölgede 150 dönümde karpuz ekiyoruz. Erbaa ve Yozgat dahil 300 dönüm ekiyoruz. Karpuz dağıtmak içimizden geldi. Kendi malımız olduğu için halkımız yesin istedik. 17 tona yakın karpuz dağıttık. Biz de memnun olduk devamı da gelecek. Bu kadar talep göreceğini beklemiyorduk. Biz de heyecanlandık. Vatandaş da heyecanlandı. 45 dakikada 1 tır bitti. Bende aracı merkeze çektiğimde böyle talebin olacağını beklemiyorduk. Hiçbir beklentimiz yok. Tamamen hayır yapmak için dağıttık. Daha tarlada toplanacak 50 dönüm karpuzumuz var. Dokuzuncu ay gibi bir daha dağıtmayı düşünüyoruz. Alamayanlar yesin diye dağıttık” dedi.