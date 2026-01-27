Görenler cep telefonuna sarıldı! Ezine Çayı’nın beklenmedik misafirleri ilgi odağı oldu

Kastamonu’nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı şu günlerde flamingolara ev sahipliği yapıyor. Olumsuz hava koşullarından etkilenen ve halk arasında “Allı turna” olarak bilinen zarif kuşlar, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

Flamingoların, kuş fotoğrafçıları olarak kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Fotoğrafçı Serhat Çakıcı, flamingoların dinlenme ve beslenme davranışları açısından farklı alanlardan uçmayı tercih edebildiğine dikkat çekti. Çakıcı, "Geçtiğimiz yıllarda da ilçemizde yavru bir flamingoyu fotoğraflamıştık. Bu sene de bir ilki yaşadık. Bölgemizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenli bir sığınak olarak flamingoları Abana'da ağırlıyoruz." dedi.