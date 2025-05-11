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 | Murat Makas

Görenler mancınığa benzetiyor, köylü 100 yıldır su ihtiyacını böyle karşılıyor

Eskişehir'de görenin mancınığa benzettiği su kuyusu bir asırdır köylünün ihtiyacını karşılıyor. Kırsal Süpüren Mahallesi'nde bulunan hayvan sulamasında da önemli role sahip.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 13:12

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi kırsal Süpüren Mahallesi'nde bir sistem ilk kez görüldüğünde mancınığa benzetildi. Mancınığı andıran sistemle çalışan su kuyusu bir asırdır köye hizmet veriyor.

Görenler mancınığa benzetiyor, köylü 100 yıldır su ihtiyacını böyle karşılıyor

HAYVAN SULAMASINDA ÖNEMLİ

Geçmişten beri vatandaşların içme suyu ihtiyacını da karşılayan kuyu aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla uğraşan köy halkının hayvanları sulamasında önemli bir su kaynağı olması ile göze çarpıyor. Yaklaşık 100 yıl önce kurulduğu söylenen köyün kuruluşundan itibaren var olan su kuyusunun kim tarafından kazıldığı bilinmiyor. 12 metrelik kuyunun suyu dalgıç pompa ile ikiye bölünerek suyunun seviyesi azalmadan iki farklı noktadan kullanılması planlanıyor.

Görenler mancınığa benzetiyor, köylü 100 yıldır su ihtiyacını böyle karşılıyor

"BEN 87 YAŞINDAYIM BU KUYU ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HEP VARDI"

Kendi çocukluğundan beri mancınığa benzeyen kuyunun var olduğunu belirten 87 yaşındaki köy sakini Hacı Hüseyin, "Ben 87 yaşındayım bu kuyu çocukluğumdan beri hep vardı. Kuyuyu kimin kazdığını, kimin yaptırdığını bilmiyoruz. Bu köy 100 yıllık belki çok daha eski bir yerli köyü. Kuyu şu anda kullanılmıyor. Sadece bazen inekler ve koyunlar buradan su içiyor. Kuyunun suyu bol. Muhtar ileride bir çeşme yaptı. Suyu kuyudan mı alacak yoksa şebekeden mi bilmiyoruz" dedi.

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