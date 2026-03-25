Türkiye'de bir çiçek türünün koparılmasının cezası dudak uçuklatıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde çıkan ters laleler, nesli tükenme tehlikesi altında bulunması nedeni ile koruma altında tutuluyor.

Görenleri mest eden çiçek koruma altında! Koparmanın cezası ikinci el araba fiyatını geçiyor

İLKBAHARIN MÜJDECİSİ

Doğa güzellikleri ile ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, ilkbaharın müjdecisi ters laleler görenleri mest ediyor. Çiçeği koparmanın cezası ise geçtiğimiz yıl 577 bin olarak belirlenmişti.

Türkiye'de 20'si endemik 43 ters lale türü bulunuyor. Çermik ilçesinde her yıl mart ayında çıkan ters laleler, yöre halkı tarafından korunuyor. Halk bu türleri ''ağlayan gelin'' olarak nitelendiriyor.