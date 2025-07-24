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 | Özge Sönmez

Gözde tatil merkezinde kırmızı alarm! Her gece sular kesilecek: 'Eğer yeterli olmazsa...'

İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'ye su sağlayan barajlardaki su seviyesi alarm vermeye başladı. Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin ciddi oranda düştü, önümüzdeki günlerde belirli saat aralıklarında su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 09:34

Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan için alarm verildi. İlçeye su sağlayan Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeyi gördü. Kavurucu sıcaklar nedeniyle yüzde 12 seviyesine düşen su seviyesi, ilçe sakinlerinin sadece 10 günlük ihtiyacını karşılayabiliyor. Yaşanabilecek her türlü senaryoya karşı ilçede bir takım önlemler alındığı bildirildi.

Gözde tatil merkezinde kırmızı alarm! Her gece sular kesilecek: 'Eğer yeterli olmazsa...'

HER GECE SU KESİNTİLERİ OLACAK

Son verilere göre, barajda su seviyesi yüzde 12’ye kadar düştü. Bu seviyenin, Çeşme’nin yalnızca yaklaşık 10 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor. Özellikle sıcak havaların etkisiyle su tüketiminin arttığı bu dönemde, barajdaki su kaybının daha da hızlanabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, mevcut suyun daha uzun süre yetecek şekilde kullanılabilmesi amacıyla bazı tedbirlerin devreye alınacağını belirtti. Bu kapsamda, ilk etapta gece saat 23.00 ile sabah 06.00 arasında su kesintisi uygulanması planlanıyor. Uygulamanın yeterli olmaması halinde ise kesintilerin gündüz saatlerine de kaydırılabileceği bildirildi. Alınan önlemlerin su tüketimini azaltarak kaynakların korunmasına katkı sağlaması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi, yaşanan su sıkıntısına karşı koordineli bir şekilde harekete geçerken, vatandaşlara da su tasarrufu konusunda duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Gözde tatil merkezinde kırmızı alarm! Her gece sular kesilecek: 'Eğer yeterli olmazsa...'

BELEDİYE KISITLAMALAR GETİRMİŞTİ


Çeşme Belediye Meclisi'nin 5 Mayıs 2025 tarihli kararıyla, “Emir ve Yasaklar Yönetmeliği”ne eklenen “Su Tasarrufu Tedbirleri” uygulamaya geçmişti.

Belediye, vatandaşlara “Önemli Bilgilendirme” başlıklı duyuruyla su kullanımında azami dikkat çağrısı yapmıştı.

Yeni düzenlemeler, konut ve iş yerlerini kapsıyor ve şu kuralları içeriyordu:

Kapı önü yıkama yasağı: İş yeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklandı.
Araç yıkama yasağı: Araç yıkama faaliyet konusu olmayan iş yeri ve konutların bahçelerinde motorlu taşıt yıkanması engellendi.
Halı ve eşya yıkama yasağı: İş yeri ve konutlarda balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas gibi eşyaların yıkanması yasaklandı.

Gözde tatil merkezinde kırmızı alarm! Her gece sular kesilecek: 'Eğer yeterli olmazsa...'
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ETİKETLER
#çeşme
#İzmir
#Su Krizleri
#Su Basıncı
#Su Kesintinizil
#Su Tatür Sufi
#Yaşam
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