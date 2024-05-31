Gözler yarın İstanbul semalarında olacak! Nefes kesecek uçuşlar için geri sayım

31 May 2024 12:44 - Güncelleme : 31 May 2024 12:51

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı’nın onayıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı’nda “Muharip Pilotlar ile Söyleşi ve İmza Günü” organizasyonu düzenlenecektir." denildi. Açıklamanın devamında, "Organizasyon kapsamında bir grup uçakla, Yeşilköy Havacılık Müzesi – Armutlu arasında selamlama uçuşu gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

'TELAŞ YAPMAYIN'

"31 Mayıs 2024 Cuma Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında prova uçuşları ve 1 Haziran 2024 Cumartesi Günü 14.40 – 15.20 saatleri arasında da selamlama uçuşu yapılacaktır." denilen açıklamanın devamına ise, "Halkımızın, uçuşlar sırasında telaş ve tedirginlik yaşamaması için konunun basınımız ve sosyal medya mecralarında paylaşılması, önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur" ifadeleri kullanıldı.