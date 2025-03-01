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 | Banu İriç

Gözlerinden kan akıyor! Reddettiği için kezzap atılan kadın konuştu

İstanbul Avcılar’da işe gitmek için evinden çıkan 44 yaşındaki Şengül Selük, pusuda bekleyen 60 yaşındaki Şaban Kement’in kezzaplı saldırısına uğradı. Yüzüne atılan asitle iki gözünü birden kaybeden talihsiz kadın, yaşadığı dehşeti “Dünyam başıma yıkıldı, gözlerim görmüyor, ağladıkça kan geliyor” sözleriyle anlattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 18:27

İstanbul Avcılar’da 60 yaşındaki Şaban Kement’in yüzüne kezzap attığı 44 yaşındaki Şengül Selük, yaşadığı korkunç saldırının ardından acı dolu anlarını anlattı. Saldırı sonucunda iki gözünü birden kaybeden talihsiz kadın, "Pusuda bekleyen adam aniden yüzüme bir şey attı ve dünyam başıma yıkıldı. Gözlerim kapandı, çığlık attım ama çok geçti. Şimdi ağladıkça gözlerimden kan geliyor" dedi.

REDDEDİLDİĞİ İÇİN DEHŞET SAÇTI

Olay, 19 Aralık 2024'te saat 07.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Şaban Kement, kendisinden 16 yaş küçük olan Şengül Selük’e yakınlaşmak istedi. Ancak Selük, yaşlı adamın ilgisine karşılık vermedi. Reddedilmeyi hazmedemeyen Kement, Selük'ü adeta pusuda bekleyerek, sabah işe gitmek için yola çıktığı sırada yüzüne kezzap fırlattı. Saldırı sonrası dehşet içinde bağıran kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan Şaban Kement, olayın ardından kaçtı ancak 20 Şubat’ta Düzce’de polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

"BAĞIRDIM, YARDIM İSTEDİM AMA HER ŞEY İÇİN ÇOK GEÇTİ"

Hastanede tedavi gören ve tam 11 ameliyat geçiren Şengül Selük, yaşadığı kabusu şu sözlerle anlattı:

"Sabah servise yetişmek için aceleyle yürüyordum. Bir anda yüzüme bir şey fırlatıldı, gözlerim kapandı, her yerim yanıyordu. Çığlık attım, ‘Sen kimsin, bana ne yapıyorsun?’ diye bağırdım. O adam olduğuna eminim çünkü benden gözü vardı. Ben ona yüz vermedim, kendisi babam yaşında! Kaçarken tellerden tutunmaya çalıştım ama ellerim kesildi. Yardım çığlıklarımı duyan komşularım beni arabaya attı ve hastaneye götürdü. Ama acılarım bununla bitmedi. Gözlerim tamamen kapandı, ağladıkça gözlerimden kan geliyor."

"YÜZÜMDEN PARÇA ALDILAR, NE OLACAĞIM BELLİ DEĞİL"

Bağcılar’daki hastanede üç ay boyunca tedavi gören ve birçok ameliyat geçiren Selük, yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu söyledi:

"Saçlarımı kestiler, yüzümün büyük bir bölümü yanmıştı. Bacaklarımdan deri alarak yüzüme yama yaptılar. 11 ameliyat geçirdim ama hala gözlerim görmüyor. Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altındayım. Ne olacağım belli değil. Yaşadığım korkuyu anlatamam. Hastanede bile kendimi güvende hissetmiyorum."

"ADALET İSTİYORUM!"

Saldırganın ağır bir ceza almasını isteyen Selük, "Ben burada acı çekerken o elini kolunu sallayarak geziyordu. Nihayet yakalandı ama adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ailesinin onun yerini bildiğini düşünüyorum. Onlar da sorgulanmalı. Ben yetimim, kimsem yok ama Allah büyük. Belki bir gün gözlerim yeniden açılır, o umuda tutunuyorum" diyerek yaşadığı travmayı dile getirdi.

Şaban Kement hakkında başlatılan hukuki sürecin devam ettiği öğrenilirken, saldırının ardından kamuoyunda kadınlara yönelik şiddet olaylarına karşı daha ağır yaptırımların uygulanması gerektiğine dair tartışmalar yeniden alevlendi.

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