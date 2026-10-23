Griuzu patlaması nedir, neden olur? Grizu ne demek, ne anlama geliyor?

Grizu patlamasının temel nedeni, metan gazının maden ortamında birikerek havayla patlayıcı bir karışım oluşturması ve bu karışımın ateşlenmesidir. Grizu patlamasının meydana gelmesi için yanıcı gaz, oksijen ve ateşleme kaynağının bir araya gelmesi gerekir. Kömür madenlerinde açığa çıkan metan gazı, hava içerisinde belirli oranlara ulaştığında patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Patlama sırasında oluşan basınç dalgası maden galerileri boyunca ilerleyebilir. Ayrıca kömür tozunun havaya karışması, ilk patlamanın etkilerini ağırlaştırarak ikincil patlamalara yol açabilir. Bu nedenle madenlerde yalnızca metan gazının kontrol edilmesi değil, kömür tozunun birikmesinin önlenmesi de büyük önem taşır. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yaşanan patlamada 2 işçi, hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı. Peki Griuzu Patlaması nedir, neden olur? İşte, Grizu patlamasına ilişkin detaylar...

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Grizu patlaması, yer altı kömür madenlerinde bulunan metan gazının havayla yanıcı ve patlayıcı bir karışım oluşturması ve bu karışımın bir ateşleme kaynağıyla karşılaşması sonucunda meydana gelir.

Renksiz ve kokusuz bir gaz olan metan, kömür damarlarının içerisinde ve çevresindeki kayaçlarda bulunabilir. Madencilik faaliyetleri sırasında açığa çıkan bu gaz, yeterli havalandırma sağlanmadığında maden galerilerinde birikebilir.

Metan gazının belirli bir yoğunluğa ulaşması ve kıvılcım, açık alev ya da yüksek sıcaklık gibi bir ateşleme kaynağıyla karşılaşması, patlamaya neden olabilir. Patlama sonucunda oluşan basınç dalgası, yüksek sıcaklık ve ortaya çıkabilen zehirli gazlar, maden çalışanlarının hayatını ciddi şekilde tehlikeye atar.

GRİZU PATLAMASI NEDEN OLUR?

Grizu patlamasının temel nedeni, metan gazının maden ortamında birikerek havayla patlayıcı bir karışım oluşturması ve bu karışımın ateşlenmesidir. Grizu patlamasının meydana gelmesi için yanıcı gaz, oksijen ve ateşleme kaynağının bir araya gelmesi gerekir. Kömür madenlerinde açığa çıkan metan gazı, hava içerisinde belirli oranlara ulaştığında patlayıcı bir karışım oluşturabilir.

GRİZU PATLAMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Maden galerilerinde yeterli ve sürekli havalandırma sağlanmalıdır.

Metan gazı seviyesi uygun gaz ölçüm cihazlarıyla sürekli izlenmelidir.

Tehlikeli gaz yoğunluğu tespit edildiğinde ilgili güvenlik prosedürleri uygulanmalı, gerektiğinde enerji kesilmeli ve çalışanlar güvenli bölgelere tahliye edilmelidir.

Patlayıcı ortamlar için uygun şekilde tasarlanmış ve sertifikalandırılmış elektrikli ekipmanlar kullanılmalıdır.

Açık alev ve kontrolsüz kıvılcım oluşumunu önleyici tedbirler alınmalıdır.

Kömür tozu birikimi kontrol altında tutulmalı ve ikincil patlama riskini azaltacak önlemler uygulanmalıdır.

Çalışanlara düzenli iş güvenliği eğitimi verilmeli, acil durum ve tahliye tatbikatları yapılmalıdır