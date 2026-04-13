GTA 6’nın çıkış tarihiyle ilgili uzun süredir süren belirsizlik büyük oranda giderildi. Rockstar Games ve Take-Two Interactive daha önce oyunun 2025 yılı içinde piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurmuştu. Ancak geliştirme aşamasındaki revizyonlar nedeniyle lansman tarihi ertelenmişti. Güncellenen takvime göre Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026’da yeni nesil konsollar için raflardaki yerini alacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ GTA 6 çıkış tarihi değişti mi ne zaman çıkacak? GTA 6 PC tarihi belli oldu mu? GTA 6'nın çıkış tarihi ve PC sürümü hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026'da yeni nesil konsollar için piyasaya sürülecek. GTA 6'nın PC sürümünün Şubat 2027'de çıkabileceğine dair iddialar var. Bu takvimin gerçekleşmesi halinde Rockstar Games, PC kullanıcılarını konsol çıkışından daha kısa sürede oyunla buluşturmuş olacak. Rockstar Games'in PC versiyonunu konsol sürümleriyle neredeyse eş zamanlı geliştirdiği sızdırıldı. Take-Two Interactive'in mali takvimi doğrultusunda yılın ilk çeyreğinde yapılabilecek olası bir lansmanın ticari avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.

GTA 6 PC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyun sektöründe dile getirilen son iddialara göre GTA 6’nın PC sürümü öngörülenden daha erken çıkabilir. Endüstri kaynakları ve bazı içeriden aktarımlar, bilgisayar sürümünün Şubat 2027 döneminde yayımlanabileceğini ifade ediyor. Bu takvimin gerçekleşmesi halinde Rockstar Games, önceki projelerine kıyasla PC kullanıcılarını çok daha kısa bir sürede yeni oyunla buluşturmuş olacak. Grand Theft Auto V’in PC sürümü konsol çıkışından yaklaşık 18 ay sonra gelmişti. Red Dead Redemption 2 de benzer biçimde daha ileri bir tarihte yayımlanmıştı. Bu nedenle GTA 6 için dile getirilen kısa bekleme süresi dikkat çekici bulunuyor.

ROCKSTAR’IN YENİ STRATEJİSİ NE?

Sızıntılarda paylaşılan bilgilere göre şirket, PC versiyonunu konsol sürümleriyle neredeyse eş zamanlı bir süreçte geliştiriyor. Ayrıca Take-Two Interactive’in mali takvimi doğrultusunda yılın ilk çeyreğinde yapılabilecek olası bir lansmanın ticari açıdan önemli avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor. Bu tablo, Rockstar Games’in geleneksel yayın politikasında değişikliğe gidebileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. Ancak mevcut aşamada şirket tarafından PC çıkış tarihi konusunda resmi bir teyit yapılmış değil.