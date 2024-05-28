Gül çiçeği yağında umut büyük... Üretici taban fiyatı bekliyor

28 May 2024 06:13 - Güncelleme : 28 May 2024 06:16

Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan Isparta, yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Hasat mevsiminin bu yıl erken başlaması nedeniyle rekolte beklentisinin çok yüksek olduğu şehirde gül yağı üretim faaliyetleri hummalı şekilde sürdürülüyor.

Kokularını en yoğun şekilde hissettirdiği sabahın erken saatlerinde toplanan güller fabrikalara getirilerek damıtılarak gül yağ elde ediliyor. Piyasada gül yağının litre fiyatı 12 bin euro civarında ancak 1 litre gül yağı ancak 4 ton gül çiçeğinden elde edilebiliyor.

GÖZLER GÜLBİRLİK'TE

Bunun yanında dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan kentte üreticilerin beklediği taban fiyat henüz belli olmadı. Bu belirsizlik nedeniyle üreticiler planlama yapamamaktan şikayetçi.

Üreticiler Gülbirlik'e çevirirken firmadan şu ana kadar fiyatın ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama gelmedi. Isparta'da geçen yıl gül yağı taban fiyatı 51 lira olarak belirlenmişti.