Gül hasadı başladı! Dünyanın en güzeli

26 May 2024 09:36 - Güncelleme : 26 May 2024 09:36

Iğdır’ın simgesi olan “gızıl gül” için hasat zamanı geldi çattı. Kendine has kokusu, aroması ve gıda ürünlerine verdiği tatla dünyaca ün kazanan endemik gül hem bölge hem de ülke ekonomisine hatrı sayılı bir katkı sunuyor.

ÇAYDAN PARFÜME BİRÇOK ÜRÜN ELDE EDİLİYOR

Gızıl gülden üretilen reçel yörenin en önemli lezzetlerinden biri. Bunun yanı sıra bu nadide çiçekten gülsuyu, çay ve parfüm gibi birçok kaliteli ürün elde ediliyor.

Iğdır İl Müdürlüğü tarafından desteklenen gül üretecileri elde ettikleri gülleri kendi imkanlarıyla işliyor. Üreticiler yanlarında çalıştırdığı gündelikçi tarım işçileriyle de istihdama büyük katkı sağlıyor.