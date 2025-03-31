Gümüşhane’de seyir halindeki araç alev topuna döndü: Son anda kurtuldular!

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, seyir halindeki bir araç elektrik aksamındaki arıza nedeniyle alev aldı. Şiran-Kelkit karayolunda meydana gelen olayda, araçtaki sürücü ve 3 yolcu son anda araçtan inerek kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi…

Gümüşhane’de seyir halindeki araç, elektrik aksamındaki sorun nedeniyle alev aldı. Ekipler alevleri söndürmekte güçlük yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı. Olay, akşam saatlerinde Şiran ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şiran-Kelkit karayolunda Kelkit istikametine giden Hüseyin Yazıcı idaresindeki aracın motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı.

EKİPLER GÜÇLÜK ÇEKTİ

Sürücü aracını kenara çekerek indiğinde alevler tüm aracı sardı. Araçta yolcu olarak bulunan Rengin Yücel (21), Eda Çırak (21), Yasemin Güçlü (21) da araçtan son anda inerek yara almadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev topuna dönen aracı söndürmek için yoğun çaba harcayan itfaiye erleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı. Alevlere teslim olan araç hurdaya döndü.