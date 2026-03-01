Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Gündüz umursamayıp gece yatağa girince kara kara düşünenlerden misiniz? Meğer her şeyin sebebi buymuş…

Mart 01, 2026 11:00
1
Gündüz umursamayıp gece yatağa girince kara kara düşünenlerden misiniz? Meğer her şeyin sebebi buymuş…

Sabah kahvenizi içerken aklınıza gelen bir ödeme, ofiste yaşadığınız ufak bir tartışma veya gelecekle ilgili bir plan, gün ışığında son derece çözülebilir ve sıradan görünür. Oysa aynı sorun, gece saat 02:00'de yatağınızda tavana bakarken aniden dünyanın sonu gelmiş, çözümsüz ve devasa bir felakete dönüşür. Kalp atışlarınız hızlanır, nefesiniz daralır ve beyninizin içinde yüzlerce felaket senaryosu dönmeye başlar. "Aşırı Düşünme" (Overthinking) adı verilen bu gece nöbetlerinin sebebi, sizin zayıf karakterli, karamsar veya depresif biri olmanız değildir.

2
Gündüz umursamayıp gece yatağa girince kara kara düşünenlerden misiniz? Meğer her şeyin sebebi buymuş…

İnsan beyni, enerji tüketimi açısından vücudun en masraflı organıdır. Gündüz saatlerinde bu enerjinin büyük bir kısmı, dış dünyadan gelen verileri (sesler, görüntüler, iş görevleri, trafik, insan ilişkileri) işlemek için kullanılır. Bizi meşgul eden bu dış uyaranlar, içsel düşüncelerimizin sesini kısar. Ancak gece olup da yatağa girdiğimizde, odanın karanlığı ve sessizliğiyle birlikte dışarıdan gelen tüm veri akışı aniden kesilir. Beyin, işlem yapacak dış veri bulamayınca odağını içeriye, yani "Varsayılan Ağ" (Default Mode Network) adı verilen içsel düşünce sistemine çevirir. Gürültülü bir caddeden çıkıp aniden sessiz bir odaya girdiğinizde saatin tik-tak sesinin çok yüksek gelmesi gibi, gece karanlığında da kafanızın içindeki en ufak endişe fırtına koparıyor hissiyatı verir. Ancak asıl sorun sadece sessizlik değil, beynin hangi bölgesinin uyanık kaldığıdır.

3
Gündüz umursamayıp gece yatağa girince kara kara düşünenlerden misiniz? Meğer her şeyin sebebi buymuş…

MANTIK KORTEKSİNİN (PREFRONTAL) UYKUYA DALMASI

Beynimizin ön kısmında yer alan "Prefrontal Korteks", CEO (Yönetici) görevi görür. Mantıklı kararlar alma, sorunları çözme, dürtüleri kontrol etme ve olaylara objektif bakabilme yeteneğimiz bu bölgenin sorumluluğundadır.

Ne yazık ki Prefrontal Korteks, beynin en çabuk yorulan ve gün sonunda enerjisini ilk tüketen bölgesidir. Siz gece yatağa girdiğinizde, bu mantık merkezi çoktan kepenkleri indirmiş ve uyku moduna geçmiştir. Yani bir sorunla karşılaştığınızda "Bunu yarın sabah hallederim, şu an yapacak bir şey yok" diyecek olan o sağduyulu ses artık devrede değildir. Mantığın devreden çıkması, zihinsel savunma hattınızın çöktüğü anlamına gelir.

4
Gündüz umursamayıp gece yatağa girince kara kara düşünenlerden misiniz? Meğer her şeyin sebebi buymuş…

KORKU MERKEZİNİN (AMİGDALA) GECE NÖBETİNİ DEVRALMASI

Mantık merkezi uyurken, beynin derinliklerindeki o ilkel, duygusal ve her zaman tetikte olan alarm merkezi "Amigdala" hala uyanıktır. Amigdala, tehlikeleri sezmek ve hayatta kalmak üzere programlanmıştır.

İlk insanlar için gece ve karanlık, yırtıcı hayvanların avlandığı, en savunmasız olunan saatlerdi. Nesilden nesile bunun aktarılmasıyla amigdala, gece saatlerinde her türlü düşünceyi bir "tehdit" olarak algılamaya eğilimlidir. Mantık korteksinin filtresinden geçemeyen sıradan bir düşünce (Örn: "Bugün patron bana neden öyle baktı?"), amigdalaya ulaştığında bir anda "Kesin kovulacağım, kirayı ödeyemeyeceğim, evsiz kalacağım" şeklinde devasa bir ölüm kalım meselesine dönüşür. Amigdala tehlike çanlarını çaldığı an, böbrek üstü bezlerinden stres hormonu (Kortizol) salgılanır ve vücudunuz savaş veya kaç moduna girer. Terlersiniz, yatakta döner durursunuz.

5
Gündüz umursamayıp gece yatağa girince kara kara düşünenlerden misiniz? Meğer her şeyin sebebi buymuş…

SİRKADİYEN RİTİM VE GECE YARISI BOŞLUĞU

Gece saat 02:00 ile 04:00 arası, vücut ısısının en düşük olduğu ve Melatonin (uyku hormonu) ile Kortizol seviyelerinin birbirine karıştığı "Biyolojik Ölü Nokta"dır. Vücut fiziksel olarak en zayıf anındadır.

Bu saatlerde zihinsel geviş getirme (ruminasyon) dediğimiz olay başlar. Beyin, çözülmemiş eski dosyaları (yıllar önce lisede yaptığınız utanç verici bir hareket veya eski sevgilinizle olan bir kavga) arşivden çıkarıp tekrar tekrar oynatır. Beyin, bu yarım kalan işleri çözmeden güvende hissedemeyeceğine inanır. Oysa yatakta yatarken eyleme geçme şansınız sıfırdır. Bu eylemsizlik hali, çaresizlik hissini daha da körükler ve anksiyete krizini tetikler.

6
Gündüz umursamayıp gece yatağa girince kara kara düşünenlerden misiniz? Meğer her şeyin sebebi buymuş…

ZİHİNSEL GEVİŞ GETİRMEYİ NASIL DURDURURUZ?

Bu biyolojik ve kimyasal tuzağa düştüğünüzü fark ettiğinizde, yatakta dönüp durarak o düşüncelerle savaşmak en büyük hatadır. Çözüm, beynin odağını şaşırtmaktan geçer.

  • Beyin Boşaltma: Başucunuzda daima bir kağıt kalem bulundurun. Kafanızdaki sorunları ve yarın yapacaklarınızı o kağıda yazın. Beyin, o sorunların bir yere "kaydedildiğini" gördüğünde, onları sürekli hatırlatma görevini bırakır ve gevşer.
  • Fiziksel Konum Değiştirme: Eğer 20 dakikadır aynı düşüncelerle boğuşuyorsanız yatağı terk edin. Yatak ile stres arasında nörolojik bir bağ kurulmasını engellemek için loş bir odaya gidin. Uykunuz gelene kadar sıkıcı bir kitap okuyun veya sadece oturun. Yatağa sadece uykunuz geldiğinde dönün.
  • Bilişsel Karıştırma: Mantık korteksini hafifçe uyararak amigdalayı susturma tekniğidir. Alfabeden rastgele bir harf seçin (Örn: K) ve bu harfle başlayan, birbiriyle alakasız nesneleri gözünüzde canlandırın (Kedi, Kamyon, Kalem, Kazak). Bu anlamsız veri akışı, beyni mantıklı felaket senaryoları kurmaktan alıkoyar ve uykuya geçiş için gereken o "anlamsız rüya" frekansına girmesini sağlar.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.