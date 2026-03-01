Gündüz umursamayıp gece yatağa girince kara kara düşünenlerden misiniz? Meğer her şeyin sebebi buymuş…

KORKU MERKEZİNİN (AMİGDALA) GECE NÖBETİNİ DEVRALMASI

Mantık merkezi uyurken, beynin derinliklerindeki o ilkel, duygusal ve her zaman tetikte olan alarm merkezi "Amigdala" hala uyanıktır. Amigdala, tehlikeleri sezmek ve hayatta kalmak üzere programlanmıştır.

İlk insanlar için gece ve karanlık, yırtıcı hayvanların avlandığı, en savunmasız olunan saatlerdi. Nesilden nesile bunun aktarılmasıyla amigdala, gece saatlerinde her türlü düşünceyi bir "tehdit" olarak algılamaya eğilimlidir. Mantık korteksinin filtresinden geçemeyen sıradan bir düşünce (Örn: "Bugün patron bana neden öyle baktı?"), amigdalaya ulaştığında bir anda "Kesin kovulacağım, kirayı ödeyemeyeceğim, evsiz kalacağım" şeklinde devasa bir ölüm kalım meselesine dönüşür. Amigdala tehlike çanlarını çaldığı an, böbrek üstü bezlerinden stres hormonu (Kortizol) salgılanır ve vücudunuz savaş veya kaç moduna girer. Terlersiniz, yatakta döner durursunuz.