Tgrt Haber
Haberler>Yaşam>Güneşin sis denizi üzerindeki parıltısı: Havadan çekilen kartpostallık görüntüler

Güneşin sis denizi üzerindeki parıltısı: Havadan çekilen kartpostallık görüntüler

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ocak 2025 02:12 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 02:20
Güneşin sis denizi üzerindeki parıltısı: Havadan çekilen kartpostallık görüntüler

Kırıkkale'de sis denizinin üzerinde yükselen güneş, adeta görsel bir şölen oluşturdu. Ancak karayollarında görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kırıkkale​'de etkili olan yoğun sis​, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Şehir merkezini tamamen kaplayan sis tabakası, güneş​ ile birleşerek bir doğa şölenine dönüştü.

Sis denizi üzerinde yükselen güneş, beyaz örtüyle bütünleşerek seyrine doyulmaz bir atmosfer sundu. Yaklaşık 500 metre yükseklikten dronla kaydedilen bu görüntüler, şehri sisle kaplayan manzarayı gözler önüne serdi.

Güneşin sis denizi üzerindeki parıltısı: Havadan çekilen kartpostallık görüntüler - 1. Resim

Günün ilerleyen saatlerinde de yoğunlaşan sis, 43 ilin geçiş güzergahındaki karayolu ulaşımını olumsuz yönde etkiledi.

Güneşin sis denizi üzerindeki parıltısı: Havadan çekilen kartpostallık görüntüler - 2. Resim

GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun karayollarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, muhtemel kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp sis farlarını yakarak trafikte ilerledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuzlukların yaşanmaması için önlem aldı. Meteoroloji verilerine göre, sisin gün boyunca etkili olması bekleniyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
kırıkkalesisGüneşdron

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...