Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Günlerdir aranan kayıp dağcı sağ bulundu: Hastanedeki ilk görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'dan tırmanış için gittiği dağda kaybolan amatör dağcı Umut Tanrıkulu, sağ bulundu. Bir bağ evinde bitkin halde bulunan Tanrıkulu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hastanedeki ilk görüntüleri de ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 13:51

Cumartesi günü Salihli ilçesi Burhan Mahallesi'nden zirve tırmanışı için Bozdağ'a hareket eden ve olumsuz hava şartları nedeniyle yönünü kaybeden Tanrıkulu, kaybolduktan sonra Çatak Mahallesi'ndeki bir bağ evine sığındı. Kendisinden haber alınamayan Tanrıkulu’nu arama çalışmaları devam ederken, amatör dağcı, iki gün boyunca evde kalarak soba yakarak hayatta kalmayı başardı. Bağ evinin bacasından dan çıkan dumanı gören Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban durumu fark etti. Bölgeye giden muhtar tarafından bulunan Tanrıkulu, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak detaylı kontroller için Kiraz Devlet Hastanesine sevk edildi.

BİLİNCİ AÇIK AMA BİTKİN

Hastanedeki ilk görüntülerinde bitkin ancak bilincinin açık olduğu gözlenen Tanrıkulu'nun zorlu doğa şartlarıyla mücadelesine dair detaylar da netleşti. Ekiplerin önceki arama faaliyetlerinde Tanrıkulu'nun soğuktan korunmak için derin bir kar çukuru kazdığı ve geceyi burada geçirdiği belirlendi. Arama çalışmaları sırasında bu kar kuyusunun yanında dağcıya ait sırt çantası ve kişisel eşyalar bulundu.

SOSYAL MEDYASINDA CANLI YAYIN YAPMIŞ

Amatör dağcıyı bulmak için Manisa, İzmir, Uşak ve Balıkesir AFAD ekipleri ile jandarma, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 120 personel sahada görev aldı. Çalışmalarda 29 araç ve 5 dron kullanıldı. Yoğun sis ve zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler riskli bölgelerde aralıksız tarama faaliyeti yürüttü. Ayrıca Tanrıkulu'nun kaybolmadan önce tırmanış esnasında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk dağcılığında yeni bir dönem başladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ağrı Dağı’nda kar yağışına rağmen 27 dağcı tırmanışa geçti
ETİKETLER
#Yaşam
