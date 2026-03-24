Günlerdir aranan kayıp dağcı sağ bulundu: Hastanedeki ilk görüntüleri ortaya çıktı

Cumartesi günü Salihli ilçesi Burhan Mahallesi'nden zirve tırmanışı için Bozdağ'a hareket eden ve olumsuz hava şartları nedeniyle yönünü kaybeden Tanrıkulu, kaybolduktan sonra Çatak Mahallesi'ndeki bir bağ evine sığındı. Kendisinden haber alınamayan Tanrıkulu’nu arama çalışmaları devam ederken, amatör dağcı, iki gün boyunca evde kalarak soba yakarak hayatta kalmayı başardı. Bağ evinin bacasından dan çıkan dumanı gören Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban durumu fark etti. Bölgeye giden muhtar tarafından bulunan Tanrıkulu, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak detaylı kontroller için Kiraz Devlet Hastanesine sevk edildi.

BİLİNCİ AÇIK AMA BİTKİN

Hastanedeki ilk görüntülerinde bitkin ancak bilincinin açık olduğu gözlenen Tanrıkulu'nun zorlu doğa şartlarıyla mücadelesine dair detaylar da netleşti. Ekiplerin önceki arama faaliyetlerinde Tanrıkulu'nun soğuktan korunmak için derin bir kar çukuru kazdığı ve geceyi burada geçirdiği belirlendi. Arama çalışmaları sırasında bu kar kuyusunun yanında dağcıya ait sırt çantası ve kişisel eşyalar bulundu.

SOSYAL MEDYASINDA CANLI YAYIN YAPMIŞ

Amatör dağcıyı bulmak için Manisa, İzmir, Uşak ve Balıkesir AFAD ekipleri ile jandarma, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 120 personel sahada görev aldı. Çalışmalarda 29 araç ve 5 dron kullanıldı. Yoğun sis ve zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler riskli bölgelerde aralıksız tarama faaliyeti yürüttü. Ayrıca Tanrıkulu'nun kaybolmadan önce tırmanış esnasında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.