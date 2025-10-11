Günlerdir haber alınamıyordu! Oto tamircisinden acı haber geldi

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki oto tamirhanesi sahibi Yaşar Resim’den haber alamayan yakınları, geldikleri iş yerinde yoğun egzoz dumanıyla karşılaştı. Çalışır haldeki otomobilin içinde hareketsiz halde duran Resim’i gören yakınları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

HAYATINI KAYETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Resim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Resim’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İş yerini bir ay önce devralan Resim’in kesin vefat sebebi, yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.