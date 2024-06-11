Gurbetçiler yurda akın ediyor! Türk bayrağını görünce tüylerim diken diken oldu!

11 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:32

Gurbetçi yıldızın milli takım tercihi Türkiye oldu! Almanya da peşindeydi

Gurbetçi yıldızın milli takım tercihi Türkiye oldu! Almanya da peşindeydi

Avrupa'daki gurbetçilerin Türkiye'ye giriş sezonu başladı.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için anavatana gelmeye başlayan binlerce gurbetçi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yolculuklarında arabalı treni tercih etti.

Anavatana geliş ve dönüşlerde yıllardan beri arabalı treni kullanan da var, ilk kez deneyen de...

Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

40 SAATLİK YOLCULUK

Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından 40 saat süren yolculuğun sonunda Edirne Tren Garı'na ulaşan gurbetçiler, anavatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yolculuk sonrası Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan trenden Edirne Garı'nda araçlarını indiren gurbetçiler, gümrük işlemleri sonrası memleketlerinin yolunu tutuyor.

Almanya'dan gelen gurbetçilerden Ümit Ersoy, belinden rahatsızlığı olduğunu ve uzun süre araç kullanmak istemediği için ilk kez arabalı trenle geldiğini belirtti.

Hollanda'dan gelen gurbetçilerden İsmail Ercan, altıncı kez arabalı trenle geldiğini ve rahat olduğunu söyledi.





'TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPINCA DUYGULANDIK'

Memleketi Afyon'a gitmek üzere Fransa'dan yola çıkan İsa Gündoğan, "Vagonda 4 kişiydik. Beraber sohbet ettik yolculuğumuz iyi geçti. Özledik geldik. Türkiye'ye giriş yapınca duygulandık. Kapıkule'de Türk bayrağının dalgalandığını görünce tüylerim diken diken oldu. Neredeyse ağlayacaktım kendimi zor tuttum." dedi.