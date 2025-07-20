Gurbetçilerin zorlu yolculuğu! Bir bahane bulup rüşvet istiyorlar

Yaklaşık 5 bin kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşan vatandaşlar, özellikle Sırbistan ve Bulgaristan sınır kapılarında yaşadıkları sorunlardan şikayet ediyor. Geçmiş yıllarda saatler süren kuyrukların bir nebze azalmış olması sevindirici bulunsa da, rüşvet vakalarının hala ciddi bir problem teşkil ettiği belirtiliyor.

Almanya’dan memleketi Gaziantep’e gelen Safter Dağdelen, bu yıl sorunsuz şekilde Türkiye’ye giriş yaptığını, ancak iki yıl önce Sırbistan ve Bulgaristan sınırlarında saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Almanya’dan Edirne üzerinden Türkiye’ye gelen Osman Yörük ise Türk gümrüklerinin düzenli çalıştığını ve herhangi bir sorun yaşamadığını belirterek, sınır kapısındaki personele teşekkür etti.

Sezer Aralık isimli bir başka gurbetçi de Türk tarafında işlemlerin bu yıl daha hızlı ilerlediğini ifade etti. Ancak bu olumlu durum ne yazık ki tüm ülkeler için geçerli değil; Sırbistan ve Bulgaristan geçişlerindeki rüşvet talepleri ve keyfi uygulamalar gurbetçilerin çilesi olmaya devam ediyor.

"YA KARAKOLDA SABAHA KADAR BEKLEYECEKSİN YA DA PARAYI VERECEKSİN"

Memleketi Uşak'a gitmekte olan Serkan Yıldırım, Sırbistan sınırında aracının detaylı arandığını ve bagajda bulunan küçük bir meyve bıçağı için kendisinden 100 euro rüşvet talep edildiğini belirtti. "Ya karakolda sabaha kadar bekleyeceksin ya da parayı vereceksin" denildiğini söyleyen Yıldırım, çaresiz bırakıldığını ifade etti.

"PASPASLARIN ALTINA KADAR BAKTILAR"

Engin Yakut isimli başka bir gurbetçi ise Bulgaristan sınır kapısında, çocuğunun kimliğinin eski olduğu gerekçesiyle 100 euro rüşvet vererek geçiş yapabildiğini anlattı. "Aracı komple boşalttılar, paspasların altına kadar baktılar. O kadar gümrük geçtik, kimse kimliğe bir şey demedi. Burada sorun çıkardılar" dedi.