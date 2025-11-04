Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Gürültü yapanlara ilginç uyarı! Önce duvara astılar, sonra muhtar paylaştı

Aydın’ın Söke ilçesinde gürültü yapan şahıslara yapılan uyarı şekli dikkat çekti. Mahallede gece geç saatlerde gelen dikiş makinesi sesinden rahatsız olan mahalle sakini yaptırdığı afiş ile şikayetini dile getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gürültü yapanlara ilginç uyarı! Önce duvara astılar, sonra muhtar paylaştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 15:43

Söke’nin ’nde gece geç saatlerde kullanılan dikiş makinesi sesinden dolayı şikayete neden oldu. Senar Sokak’ta ikamet sakini ise sokağın başına yapıştırdığı afiş ile soruna dikkat çekti. Afişte "Senar Sokak civarı bütün gece dikiş makinesi kullanan var. Ses ve çıkarmış olduğu seslerden ötürü rahatsızlık vermektedir. Bulunduğu takdirde idari para cezasına çarptırılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Gürültü yapanlara ilginç uyarı! Önce duvara astılar, sonra muhtar paylaştı


Atatürk Mahallesi Muhtarı Arda Canbul da sosyal medya hesabında bu afişin yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Muhtar Arda Canbul, "Atatürk Mahallesi Senar Sokak ve çevresinde gece geç saatlerde dikiş makinesi kullanımı nedeniyle çevreye rahatsızlık veren gürültülerle ilgili şikayetler alınmaktadır. Bir mahalle sakinimiz de bununla ilgili şikayetini panoya yazı asarak dile getirmiş. Unutmayalım ki hepimiz aynı mahallede yaşıyoruz. Gece saatlerinde sessizliği korumak, komşuluk hakkının en önemli gereğidir. 22.00 - 07.00 saatleri arasında yüksek ses çıkaran cihazların kullanımından kaçınalım" ifadelerini kullandı. Canbul, paylaşımına, "Gürültüye sebep olanlara uygulanabileceğini hatırlatırız" notunu da ekledi.

ETİKETLER
#Atatürk Mahallesi
#idari para cezası
#gürültü
#Mahalle
#Komşuluk Içi Sorun
#Gece Gürültüsü
#Gürültü Kirliliği
#Komşuluk Sorunları
#Gece Sessizliği
#Idari Para Cezaları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.