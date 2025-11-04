Gürültü yapanlara ilginç uyarı! Önce duvara astılar, sonra muhtar paylaştı

Söke’nin Atatürk Mahallesi’nde gece geç saatlerde kullanılan dikiş makinesi sesinden dolayı şikayete neden oldu. Senar Sokak’ta ikamet mahalle sakini ise sokağın başına yapıştırdığı afiş ile soruna dikkat çekti. Afişte "Senar Sokak civarı bütün gece dikiş makinesi kullanan var. Ses ve çıkarmış olduğu seslerden ötürü rahatsızlık vermektedir. Bulunduğu takdirde idari para cezasına çarptırılacaktır" ifadeleri yer aldı.



Atatürk Mahallesi Muhtarı Arda Canbul da sosyal medya hesabında bu afişin yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Muhtar Arda Canbul, "Atatürk Mahallesi Senar Sokak ve çevresinde gece geç saatlerde dikiş makinesi kullanımı nedeniyle çevreye rahatsızlık veren gürültülerle ilgili şikayetler alınmaktadır. Bir mahalle sakinimiz de bununla ilgili şikayetini panoya yazı asarak dile getirmiş. Unutmayalım ki hepimiz aynı mahallede yaşıyoruz. Gece saatlerinde sessizliği korumak, komşuluk hakkının en önemli gereğidir. 22.00 - 07.00 saatleri arasında yüksek ses çıkaran cihazların kullanımından kaçınalım" ifadelerini kullandı. Canbul, paylaşımına, "Gürültüye sebep olanlara idari para cezası uygulanabileceğini hatırlatırız" notunu da ekledi.