Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hafta sonu 25-26 Nisan sınav var mı? ÖSYM ve MEB sınav takvimi

Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sınav takvimi de merak edilen konular arasına girdi. Öğrenciler ile veliler, 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar 2026 tarihlerinde hangi sınavların gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi arayışına yöneldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen sınavların tarihleri netlik kazanırken, sınavlara katılacak adaylar açısından önemli detaylar da öne çıkıyor. Sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri gibi ayrıntılar, sınav öncesinde öğrencilere yol gösterici olacak. Peki, hafta sonu sınav var mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hafta sonu 25-26 Nisan sınav var mı? ÖSYM ve MEB sınav takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 19:14
|
Hafta sonu sınav programı merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Vatandaşlar, “Bu hafta sonu hangi sınav yapılacak?” sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve tarafından düzenlenen sınavların tarihleri gündeme gelirken, sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini incelemeye başladı.

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/2 İngilizce) gerçekleştirilecek.
Sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan elektronik sınav merkezlerinde organize edilecek.
Sınav iki oturum şeklinde düzenlenecek ve okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacak.
Sınav saat 13.45'te başlayacak ve adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.
Sınav sonuçlarının 22 Mayıs'ta ilan edilmesi planlanıyor.
HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Hafta sonu çeşitli alanlarda dört farklı sınav gerçekleştirilecek. Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/2 İngilizce) yarın yapılacak, diğer üç sınav ise 26 Nisan Pazar günü uygulanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre, e-TEP/2 sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan elektronik sınav merkezlerinde organize edilecek. 16 salonda gerçekleştirilecek sınava 621 aday katılım sağlayacak.

e-TEP SINAV DETAYLARI

İki oturum şeklinde düzenlenecek sınav; okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden meydana gelecek ve saat 13.45’te başlayacak. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek. Adayların İngilizce yeterlilikleri, güncel ölçme yöntemleriyle değerlendirilecek. Sınav sonuçlarının gerekli görülmesi durumunda kurum ve kuruluşlar tarafından yabancı dil yeterliliğinin belirlenmesinde kullanılabileceği ifade edildi.

Sonuçların 22 Mayıs’ta ilan edilmesi planlanırken, geçerlilik süresinin 2 yıl olarak önerildiği, ancak nihai sürenin başvuru yapılacak kurumların kriterlerine göre farklılık gösterebileceği belirtildi.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#ösym
#sınav tarihi
#Hafta Sonu Seferleri
#E-tep
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.