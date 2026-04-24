Hafta sonu sınav programı merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Vatandaşlar, “Bu hafta sonu hangi sınav yapılacak?” sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavların tarihleri gündeme gelirken, sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini incelemeye başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hafta sonu 25-26 Nisan sınav var mı? ÖSYM ve MEB sınav takvimi Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/2 İngilizce) gerçekleştirilecek. Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/2 İngilizce) yarın yapılacak. Sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan elektronik sınav merkezlerinde organize edilecek. Sınav iki oturum şeklinde düzenlenecek ve okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacak. Sınav saat 13.45'te başlayacak ve adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek. Sınav sonuçlarının 22 Mayıs'ta ilan edilmesi planlanıyor.

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Hafta sonu çeşitli alanlarda dört farklı sınav gerçekleştirilecek. Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/2 İngilizce) yarın yapılacak, diğer üç sınav ise 26 Nisan Pazar günü uygulanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre, e-TEP/2 sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan elektronik sınav merkezlerinde organize edilecek. 16 salonda gerçekleştirilecek sınava 621 aday katılım sağlayacak.

e-TEP SINAV DETAYLARI

İki oturum şeklinde düzenlenecek sınav; okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden meydana gelecek ve saat 13.45’te başlayacak. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek. Adayların İngilizce yeterlilikleri, güncel ölçme yöntemleriyle değerlendirilecek. Sınav sonuçlarının gerekli görülmesi durumunda kurum ve kuruluşlar tarafından yabancı dil yeterliliğinin belirlenmesinde kullanılabileceği ifade edildi.

Sonuçların 22 Mayıs’ta ilan edilmesi planlanırken, geçerlilik süresinin 2 yıl olarak önerildiği, ancak nihai sürenin başvuru yapılacak kurumların kriterlerine göre farklılık gösterebileceği belirtildi.