Hafta sonu planları suya düştü! AKOM açıkladı, yağış sisteminin biri gidip diğeri geliyor: İstanbullular bu hafta gün yüzü görmeyecek

Mart 31, 2026 10:14
Hafta sonu planları suya düştü! AKOM açıkladı, yağış sisteminin biri gidip diğeri geliyor: İstanbullular bu hafta gün yüzü görmeyecek

Günlerdir yoğun sağanak yağışın etkisi altında kalan İstanbul için AKOM yeni bir uyarı yayınladı. Buna göre Megakent, 1 Nisan Çarşamba günü itibariyle Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağış sisteminin etkisi altında kalacak. 4-5 gün sürmesi beklenen sistem nedeniyle hafta sonu metrekareye 10-25 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor.

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre günlerdir güneşe hasret kalan İstanbulluların biraz daha beklemedi gerekiyor. Aralıksız devam eden ve metrekareye 65-117 kg yağış bırakan sistem bölgeyi terk ediyor. Ancak havalar düzelmeden yeni bir yağış sistemi kenti etkisi altına alacak. Yaklaşık 4-5 gün sürmesi beklenen yağışlar süresince hava sıcaklıkları 14-19 derece aralığında seyredecek.

31 MART 2026 SALI HAVA DURUMU

Sabah saatlerinde 10 derece olan hava sıcaklığı öğlen 16, akşam 11 derece beklenirken, gece saatlerinde İstanbul’da hava sıcaklığı 9 dereceye kadar gerileyecek.

Nem oranının yüzde 60-90 seviyelerinde beklendiği megakentte bugün yağmur beklenmiyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

1 Nisan Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu. (Yağış miktarı metrekareye 3-7 kg arası)

2 Nisan Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. (Yağış miktarı metrekareye 3-10 kg arası)

3 Nisan Cuma: Gök gürültülü, sağanak yağmurlu. (Yağış miktarı metrekareye 5-15 kg arası)

4 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. (Yağış miktarı metrekareye 5-15 kg arası)

5 Nisan Pazar: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. (Yağış miktarı metrekareye 10-25 kg arası)

6 Nisan Pazartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. (Yağış miktarı metrekareye 5-15 kg arası)

YAĞIŞLI SİSTEM TÜM TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

AKOM tarafından İstanbul için yapılan uyarının yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahminleri yağış sisteminin sadece İstanbul’u değil tüm ülkeyi etkisi altına alacağını gösterdi. Buna göre;

31 Mart Salı günü yağmurlu hava Marmara ve Trakya bölgesinin yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesinin doğu kesimlerini etkisi altına alacak. Yurdun birçok bölgesinde parçalı bulutlu ve bulutlu bir hava hakim olacak.

1 Nisan Çarşamba günü ise Trakya, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinin büyük kesimi yağmurlu ve kuvvetli yağmurlu havanın etkisi altında olacak. Yurdun diğer bölgelerinde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

2 Nisan Perşembe gününe gelindiğinde ise yurdun tamamı yağış sisteminin etkisi altına girecek. Yağmurlu ve kuvvetli yağmurlu havanın Türkiye’nin tüm illerinde görülürken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bazı illerde hava sıcaklıkları 0 derecenin altına düştüğü için hafif kar yağışı da gözlemlenebilecek.

3 Nisan Cuma günü de tüm Türkiye’de yağış görülürken, sistemin etkisini yavaş yavaş geride bırakması bekleniyor.

4 Nisan Cumartesi günü ise kuvvetli yağış yerini tamamen yağışa bırakıyor.

