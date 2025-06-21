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 | Banu İriç

Hafta sonu yağışlara dikkat! Meteoroloji il il uyardı

Yurdun büyük bir bölümü hafta sonuna yağışlı bir havayla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 21 Haziran Cumartesi hava durumu raporuna göre Marmara, Kuzey Ege, Doğu Marmara ve İç Anadolu rüzgarlı gün yaşayacak. İşte detaylar...

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Hafta sonu yağışlara dikkat! Meteoroloji il il uyardı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 06:48
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 06:48

Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre yoğun Karadeniz kıyılarından iç kesimlere kadar yağışlı bir hafta sonu yurdum bir bölümünü bekliyor.

Hafta sonu yağışlara dikkat! Meteoroloji il il uyardı


Marmara’nın güneydoğusu, Göller Yöresi, Toroslar, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Tokat dışındaki Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Sinop etraflarında gök gürültülü sağanak görülebilir.
Ayrıca sıcaklıkların bu koşullarda 3-5 derece kadar düşmesi ve serinletici bir hava yaşanması bekleniyor

Hafta sonu yağışlara dikkat! Meteoroloji il il uyardı

MARMARA

Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın güneyi yağış geçişli olacak.

EGE

İç kesimler zaman zaman bulutlu Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağışlı olabilir.

AKDENİZ

Göller yöresi ile Toroslar bölgesi yağışlı geçebilir.

İÇ ANADOLU

Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya çevreleri gök gürültülü yağışlı bir gün yaşayabilir.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat harici Orta Karadeniz , Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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