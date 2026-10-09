Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:31

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman geliyor?

Ekim ayında sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Hafta sonu yurdun birçok bölgesinde yazdan kalma günler yaşanırken İstanbul’da termometrelerin 26 dereceyi göstermesi bekleniyor. Ancak yeni haftayla birlikte birçok bölgede sağanak yağış etkisini gösterecek, sıcaklıklar da düşüşe geçecek. Peki pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, yağışlı hava hangi gün gelecek?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hafta sonu yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman geliyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:31

Sonbaharın ortasında hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesiyle pastırma sıcakları yeniden gündeme geldi. tahminlerine göre 9-11 hafta sonunda yurdun büyük bölümünde güneşli ve ılık hava etkili olacak. ’da sıcaklıkların 26 dereceye kadar çıkması beklenirken, yeni haftada ise birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yazdan kalma günlerin ardından havanın yeniden serinlemesi beklenirken gözler pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağına ve yağışın hangi bölgelerde etkili olacağına çevrildi.

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman geliyor?

 

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hafta sonunda yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Cumartesi günü doğu kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülürken diğer bölgelerde güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman geliyor?

İSTANBUL'DA SICAKLIK 26 DERECEYE ÇIKACAK 

İstanbul’da hafta sonuyla birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. ’un haftalık tahminlerine göre 9 Ekim Cuma günü sıcaklıkların 10-23 derece, 10 Ekim Cumartesi günü ise en yüksek 26 derece civarında olması öngörülüyor.

11 Ekim Pazar günü sıcaklıkların 11-24 derece arasında seyretmesi beklenirken, yeni haftanın ilk günlerinde de sıcak havanın etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. 12 Ekim Pazartesi günü sıcaklıkların 13-26 derece, 13 Ekim Salı günü 14-24 derece, 14 Ekim Çarşamba günü ise 14-25 derece civarında olması bekleniyor.

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman geliyor?

YENİ HAFTADA SAĞNAK YAĞIŞ GELİYOR 

Hafta sonu etkili olması beklenen güneşli hava, yeni haftayla birlikte yerini yağışlı sisteme bırakacak. Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların salı günü de yurdun batı kesimleri ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde devam etmesi bekleniyor. Sağanakla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman geliyor?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Pastırma sıcakları, sonbaharda hava sıcaklıklarının kısa süreliğine mevsim normallerinin üzerine çıktığı dönemi ifade ediyor. Genellikle ekim sonu ile ortası arasında görülen bu hava olayı, gündüzleri güneşli ve ılık, geceleri ise serin havayla kendini gösteriyor.

2026 yılında da pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı merak ediliyor. Ekim ayının ikinci haftasında beklenen sıcak hava, yazdan kalma günleri yeniden gündeme getirse de bu durum tek başına pastırma yazının başladığı anlamına gelmiyor. Pastırma sıcaklıklarının genellikle ekim sonu ve kasım döneminde görülmesi bekleniyor. Kesin tarihler ise atmosferik koşullara göre değişiklik gösterebiliyor.

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman geliyor?

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER? 

Pastırma sıcakları genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında etkili oluyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları yükselirken gece ve sabah saatlerinde serin hava hissedilebiliyor. Yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle gökyüzünün açık, rüzgarın ise genellikle hafif olması bu dönemin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Pastırma yazı olarak da bilinen bu dönem, kış mevsimi öncesinde yaşanan son sıcak günlerle ilişkilendiriliyor. Ancak her yıl aynı tarihlerde görülmediği için pastırma sıcaklarının başlangıcı ve süresi hava koşullarına göre değişebiliyor.

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman geliyor?
ETİKETLER
#İstanbul
#meteoroloji
#kasım
#ekim
#Akom
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.