Hafta sonu yağmur yağacak mı? Pastırma sıcakları ne zaman geliyor?

Sonbaharın ortasında hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesiyle pastırma sıcakları yeniden gündeme geldi. Meteoroloji tahminlerine göre 9-11 Ekim hafta sonunda yurdun büyük bölümünde güneşli ve ılık hava etkili olacak. İstanbul’da sıcaklıkların 26 dereceye kadar çıkması beklenirken, yeni haftada ise birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yazdan kalma günlerin ardından havanın yeniden serinlemesi beklenirken gözler pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağına ve yağışın hangi bölgelerde etkili olacağına çevrildi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hafta sonunda yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Cumartesi günü doğu kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülürken diğer bölgelerde güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 26 DERECEYE ÇIKACAK

İstanbul’da hafta sonuyla birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. AKOM’un haftalık tahminlerine göre 9 Ekim Cuma günü sıcaklıkların 10-23 derece, 10 Ekim Cumartesi günü ise en yüksek 26 derece civarında olması öngörülüyor.

11 Ekim Pazar günü sıcaklıkların 11-24 derece arasında seyretmesi beklenirken, yeni haftanın ilk günlerinde de sıcak havanın etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. 12 Ekim Pazartesi günü sıcaklıkların 13-26 derece, 13 Ekim Salı günü 14-24 derece, 14 Ekim Çarşamba günü ise 14-25 derece civarında olması bekleniyor.

YENİ HAFTADA SAĞNAK YAĞIŞ GELİYOR

Hafta sonu etkili olması beklenen güneşli hava, yeni haftayla birlikte yerini yağışlı sisteme bırakacak. Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların salı günü de yurdun batı kesimleri ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde devam etmesi bekleniyor. Sağanakla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pastırma sıcakları, sonbaharda hava sıcaklıklarının kısa süreliğine mevsim normallerinin üzerine çıktığı dönemi ifade ediyor. Genellikle ekim sonu ile kasım ortası arasında görülen bu hava olayı, gündüzleri güneşli ve ılık, geceleri ise serin havayla kendini gösteriyor.

2026 yılında da pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı merak ediliyor. Ekim ayının ikinci haftasında beklenen sıcak hava, yazdan kalma günleri yeniden gündeme getirse de bu durum tek başına pastırma yazının başladığı anlamına gelmiyor. Pastırma sıcaklıklarının genellikle ekim sonu ve kasım döneminde görülmesi bekleniyor. Kesin tarihler ise atmosferik koşullara göre değişiklik gösterebiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcakları genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında etkili oluyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları yükselirken gece ve sabah saatlerinde serin hava hissedilebiliyor. Yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle gökyüzünün açık, rüzgarın ise genellikle hafif olması bu dönemin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Pastırma yazı olarak da bilinen bu dönem, kış mevsimi öncesinde yaşanan son sıcak günlerle ilişkilendiriliyor. Ancak her yıl aynı tarihlerde görülmediği için pastırma sıcaklarının başlangıcı ve süresi hava koşullarına göre değişebiliyor.