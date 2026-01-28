Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Hakan Taşıyan sağlık durumu, neden hastaneye kaldırıldı? Son dakika ünlü sanatçının durumunda kritik gelişme

Hakan Taşıyan sağlık durumu son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk arabesk müziğinin güçlü isimlerinden Hakan Taşıyan 27 Ocak 2026 tarihinde acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki sanatçı daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçirmişti. Haberi duyan sevenleri tarafından Hakan Taşıyan neden hastaneye kaldırıldı, son durumu araştırılmaya başladı. Hakan Taşıyan'ın tedavisi devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girdiği öğrenildi.

Hakan Taşıyan sağlık durumu, neden hastaneye kaldırıldı? Son dakika ünlü sanatçının durumunda kritik gelişme
Sensiz İki Gün adlı albümüyle Türk arabesk müziğine damgasını vuran Hakan Taşıyan'ın geçtiğimiz gün Ankara'da hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü sanatçının sevenleri tarafından Hakan Taşıyan sağlık durumu, neden hastaneye kaldırıldı gibi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakan Taşıyan'ın sağlığına kavuşması için gereken her şeyin yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

Hakan Taşıyan sağlık durumu, neden hastaneye kaldırıldı? Son dakika ünlü sanatçının durumunda kritik gelişme

HAKAN TAŞIYAN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI, SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA?

52 yaşındaki ünlü sanatçı Hakan Taşıyan geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Daha önce böbrek ve karaciğer nakli olan Hakan Taşıyan'a doktorların anjiyo yapıp, yapmama tereddüt yaşadığı ve bu nedenle doktorlar kurulunun toplandığı açıklandı. Hakan Taşıyan'ın tedavi sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğü, ünlü sanatçının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Hakan Taşıyan sağlık durumu, neden hastaneye kaldırıldı? Son dakika ünlü sanatçının durumunda kritik gelişme

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR, ŞARKILARI NELER?

Hakan Taşyıan, 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlı olan Hakan Taşıyan küçük yaşlarından itibaren saz çalmaya başlamıştır. Babasıyla beraber düğünlerde çalmaya başlayan Hakan Taşıyan ilk albümü olan "Hesabım Bitmedi Seninle" parçasını 1996 yılında çıkardı. 1997 yılında ise ikinci kaseti olan "Sensiz İki Gün" adlı parçasını yayınladı. İkinci albümüyle birlikte büyük ses getiren sanatçı 1998 yılında ise televizyon ekranlarına atıldı. "Hesabım Bitmedi" adlı dizide başrol olarak oyunculuk kariyerine başlayan Hakan Taşıyan 2001 yılında ise Güz Güller isimli dizide rol aldı.

Hakan Taşıyan'ın albümleri ise şöyle:

1996 Hesabım Bitmedi Seninle

1997 Sensiz İki Gün

1998 Gözün Sevem

1999 A Canım / Kıymetini Bilemedim

2000 Güz Gülleri

2002 Mor Hicranlar

2003 Hakan Taşıyan 2003

2004 Türkülerle

2005 Mutluluk Yağmuru

2006 Ya Sen Ya Hiç

2012 Gitme Gülüm

2018 Sessiz Sedasız Dönüş

2019 Ben Küskünüm Feleğe

2020 Klasikler, Vol.1

2020 Konuşsana Birtanem

2020 Klasikler, Vol.2

2023 Sen De Vefasız Çıktın

#Yaşam
