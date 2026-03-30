Hakkari’de yarın okullar tatil mi? Kar yağışıyla gözler valilik kararına çevrildi

Hakkari’de devam eden kar yağışı sebebiyle 21 köy ve 53 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Dün gece başlayan ve özellikle yüksek rakımlı bölgelerde şiddetini artıran kar, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Yağış nedeniyle kapanan yolların tekrar trafiğe açılması için Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı.
İl merkezi ile Yüksekova ilçesine bağlı 21 köy ve 53 mezra yolu olmak üzere toplam 74 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan güzergâhların yeniden açılması amacıyla ekipler karla mücadele çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürüyor.
31 Mart Salı günü için Hakkari’de okulların tatil edildiğine ilişkin Valilik tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.