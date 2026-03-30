Hakkari’de yarın okullar tatil mi? Kar yağışıyla gözler valilik kararına çevrildi

Hakkari’de devam eden kar yağışı sebebiyle 21 köy ve 53 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Özetle

Hakkari'de devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşım aksarken, okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hakkari'de devam eden kar yağışı nedeniyle 21 köy ve 53 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı dün gece başladı ve özellikle yüksek rakımlı bölgelerde şiddetini artırdı. Kapalı yolların trafiğe açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar 31 Mart Salı günü için Hakkari'de okulların tatil edildiğine dair Valilik tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dün gece başlayan ve özellikle yüksek rakımlı bölgelerde şiddetini artıran kar, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Yağış nedeniyle kapanan yolların tekrar trafiğe açılması için Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İl merkezi ile Yüksekova ilçesine bağlı 21 köy ve 53 mezra yolu olmak üzere toplam 74 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan güzergâhların yeniden açılması amacıyla ekipler karla mücadele çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürüyor.

31 Mart Salı günü için Hakkari’de okulların tatil edildiğine ilişkin Valilik tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.