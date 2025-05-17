Halı fabrikasında yürekleri ağza getiren patlama! Yaralılar var

Gaziantep'te bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'te meydana gelen korkutan patlama bir halı fabrikasında meydana geldi. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan halı fabrikasında bulunan buhar kazanında bir patlama yaşandı.

YARALILAR VAR

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken 7 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken fabrika çevresinde bulunan bazı araçlarda ise maddi hasarlar oluştu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.